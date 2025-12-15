Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

23 детских сада построили в Нижнем Новгороде за пять лет

15 декабря 2025 12:30 Общество
23 детских сада построили в Нижнем Новгороде за пять лет

Фото: Мария Орлова

В Нижнем Новгороде за последние пять лет открыли 23 новых детских сада. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в ходе внеочередного заседания городской думы.

По словам главы администрации, Нижний Новгород принимает участие в новом федеральном проекте "Поддержка семьи", который входит в нацпроект "Семья".

Один из его приоритетов — создание дополнительных мест в детских садах. Шалабаев отметил, что развитие инфраструктуры города продолжается: строятся новые жилые комплексы, что требует расширения сети дошкольных учреждений.

На реализацию проекта в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 201,1 млн рублей. Мэр подчеркнул, что средства текущего года уже полностью освоены.

По его словам, в настоящее время в Нижнем Новгороде строятся четыре новых детских сада в районах активной жилой застройки: три садика в Советском районе и один - в Автозаводском. Работы на объектах идут в полном объеме. Ожидается, что строительство завершится в 2027 году, и учреждения смогут принять около 1 000 детей, включая 219 малышей ясельного возраста.

Еще одним важным направлением Шалабаев назвал развитие кадрового потенциала в сфере образования. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" реализуется федеральный проект "Педагоги и наставники", который направлен на решение проблемы нехватки учителей, поддержку классных руководителей и создание условий для профессионального роста педагогов. На реализацию проекта в 2025 году Нижнему Новгороду выделено 532,1 млн рублей. По словам мэра, эти средства будут полностью освоены к концу года.

Финансирование направлено в том числе на оплату труда советников директоров по воспитанию и классных руководителей во всех школах города.

Шалабаев рассказал, что в обязанности советников входит знакомство школьников с историей и культурой России через новые курсы, а также вовлечение детей в патриотические и спортивные мероприятия. В течение 2025 года ими было проведено свыше 17 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 86 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что детский сад в жилом комплексе "Зенит" в Нижнем Новгороде могут сдать досрочно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Детсады Нацпроект Строительство
