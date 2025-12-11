Детсад на 320 мест в ЖК "Зенит" могут сдать на полгода раньше Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Детский сад в жилом комплексе "Зенит" в Нижнем Новгороде могут ввести в эксплуатацию досрочно. Об этом стало известно в ходе выезда на стройплощадку мэра Юрия Шалабаева, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Объект будет переменной этажности — два и три этажа, не считая подвального уровня. Контракт на строительство дошкольного учреждения на 320 мест стоимостью 480,1 млн рублей был заключен в мае. Сейчас подрядчик — компания "Моспроектстрой" — завершил подвал и первый этаж, приступив к заливке второго. Окончание монолитных работ запланировано на январь 2026 года, после чего начнутся другие работы.

"Срок завершения всех работ по контракту — март 2027 года. Но мы направили гарантийное письмо администрации города, что готовы завершить строительство до 1 сентября 2026 года", — сообщил руководитель проекта Рустам Русланов.

Генеральный директор МКУ "ГлавУКС" Сергей Разживин уточнил, что общая площадь здания составит около 7 тысяч квадратных метров. В садике разместят 14 групп для детей разного возраста. Ясельные группы будут находиться на первом этаже и оборудованы теплыми полами. Также в здании предусмотрены актовый и музыкальный залы. Все технические помещения расположат в подвале.

Юрий Шалабаев положительно оценил темпы строительства, отметив, что досрочная сдача в 2026 году станет важным событием для жителей микрорайона, которые давно ждут этот объект.

"Постараемся найти решение по финансированию, чтобы вы могли сдать объект раньше", - сказал он.

Мэр также напомнил, что в городе одновременно строятся еще четыре детских сада — в жилых комплексах “Кузнечиха”, "Торпедо", на улице Ванеева и в посёлке Черемисское Кстовского района. Все они строятся по графику, с окончанием работ в 2027 году.

По словам директора городского департамента строительства Татьяны Гераськиной, степень готовности объектов разная: в четырех детсадах идут монолитные работы, а в "Кузнечихе" завершается устройство свайного поля.

Всего пять новых детских садов обеспечат 1218 дополнительных мест.

"С 2020 года мы построили 4 тысячи мест в детских садах — это 23 объекта. Очередность закрыта, но город растет, появляются новые жилые районы, и потребность в социнфраструктуре сохраняется", — отметил Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что все пять садиков строятся в рамках нацпроекта "Семья", и выразил уверенность, что реализация программы будет продолжена.

Добавим, что детсад в ЖК "Зенит" возводится рядом со школой №189, которая начала работать 1 сентября. Это самая крупная муниципальная школа Нижнего Новгорода, размещенная в одном здании и рассчитанная на 1600 учащихся. Как отметил мэр, такое соседство позволит в перспективе объединить их в единый образовательный комплекс.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области на комплексный капитальный ремонт будут закрыты 3 детсада и 8 школ. Работы также будут проведены в рамках нацпроекта "Семья".