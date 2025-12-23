Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Политика

Мишустин рассказал, как выполняются поручения президента после прямой линии

23 декабря 2025 16:16 Политика
Мишустин рассказал, как выполняются поручения президента после прямой линии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами по итогам прямой линии президента Владимира Путина.

Одним из ключевых решений стало завершение действия моратория на штрафы для застройщиков, нарушающих сроки передачи объектов долевого строительства. Президент поручил не продлевать эту меру, подчеркнув необходимость соблюдения обязательств перед гражданами.

Как отметил премьер-министр, данное поручение главы государства уже выполнено.

Особое внимание президент уделил поддержке участников специальной военной операции. Путин отметил, что важно продолжать помогать военнослужащим, желающим строить карьеру в гражданской сфере.

"Для этого будут создаваться дополнительные возможности, включая доступ к образованию и программам профессиональной адаптации", - сказал премьер-министр.

Мишустин также сообщил о новых мерах, направленных на улучшение демографической ситуации и повышение благополучия семей с детьми. С начала следующего года работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов, получат право на ежегодную выплату.

Кроме того, сохраняются действующие механизмы поддержки, в том числе единое пособие. В ответ на обращения многодетных семей, поступившие во время прямой линии, правительство дополнительно проработает возможность сохранения права на пособие при незначительном превышении доходного критерия.

Председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой согласовать с профильными ведомствами изменения в нормативную базу. Это позволит внести необходимые поправки в законодательство и обеспечить реализацию новых мер поддержки.

Ранее сообщалось, что Мишустин обозначил пять основных направлений развития ИТ-отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

