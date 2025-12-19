Путин подтвердил планы по строительству ВСМ до Казани Экономика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подтвердил планы по строительству ВСМ до Казани после завершения линии Москва – Петербург.

Во время прямой линии 19 декабря с президентом России журналистка из Татарстана подняла вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Казань".

Она поинтересовалась, есть ли реальная перспектива появления ВСМ на данном направлении, и когда можно ожидать начала строительства.

Глава государства отметил, что в данный момент активно ведутся проектные работы по направлению "Москва – Санкт-Петербург". После их завершения, по словам президента, начнется реализация проекта ВСМ до Казани.

Отметим, что по планам высокоскоростная магистраль "Москва – Казань" должна пройти через Нижний Новгород. Сообщалось, что проект строительства ВСМ до столицы Приволжья может быть реализован к 2031 году.