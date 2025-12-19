Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Экономика
19 декабря 2025 17:05Путин подтвердил планы по строительству ВСМ до Казани
19 декабря 2025 15:00Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8%
19 декабря 2025 13:55ЦБ понизил ключевую ставку до 16%
19 декабря 2025 11:40Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России
19 декабря 2025 11:00Соглашение о субсидировании технопарка "Волга" может быть расторгнуто
19 декабря 2025 10:39Нижегородские сельхозпредприятия увеличили производство мяса
19 декабря 2025 10:00Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог
18 декабря 2025 17:04Люлин назвал принятие бюджета-2026 результатом большой совместной работы
18 декабря 2025 16:12Экономист усомнился в введении налога на сверхприбыль кредитных организаций
18 декабря 2025 14:18"Дзержинский водоканал" присоединился к федпроекту "Производительность труда"
Экономика

Путин подтвердил планы по строительству ВСМ до Казани

19 декабря 2025 17:05 Экономика
Путин подтвердил планы по строительству ВСМ до Казани

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подтвердил планы по строительству ВСМ до Казани после завершения линии Москва – Петербург. 

Во время прямой линии 19 декабря с президентом России журналистка из Татарстана подняла вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Казань".

Она поинтересовалась, есть ли реальная перспектива появления ВСМ на данном направлении, и когда можно ожидать начала строительства.

Глава государства отметил, что в данный момент активно ведутся проектные работы по направлению "Москва – Санкт-Петербург". После их завершения, по словам президента, начнется реализация проекта ВСМ до Казани.

Отметим, что по планам высокоскоростная магистраль "Москва – Казань" должна пройти через Нижний Новгород. Сообщалось, что проект строительства ВСМ до столицы Приволжья может быть реализован к 2031 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

11 декабря 2025 15:56Питерские поезда будут останавливаться в Нижнем Новгороде в новогодние праздники
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
