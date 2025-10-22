ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Просветительский центр хотят построить в Сартакове

22 октября 2025 15:16 Общество
Участок под просветительский центр в Сартакове согласовали нижегородские власти

Фото: из презентации

Совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение Нижегородской епархии земельного участка площадью 16 тысяч квадратных метров для строительства религиозно-просветительского центра в Сартакове. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Участок примыкает к храму святого князя Владимира и станет площадкой для реализации проекта, поддержанного губернатором Нижегородской области.

Территория включает земли различных форм собственности — частной, федеральной и неразграниченной. Министерство имущественных и земельных отношений региона ведёт переговоры о передаче этих участков в собственность для дальнейшего использования.

Вместе с тем, предлагаемый участок расположен в пределах трёх территориальных зон, где действующее зонирование не предусматривает размещение религиозных объектов. Кроме того, часть территории выходит за границы населённого пункта, что требует корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки.

Несмотря на это, члены совета приняли положительное решение, которое позволит инициировать процедуру рассмотрения проекта на Комиссии по землепользованию и застройке (КЗЗ). Как отметил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, без такого решения невозможно начать процесс внесения изменений в градостроительную документацию.

Представители минграда обратили внимание на необходимость урегулирования вопросов, связанных с доступом к участку и возможными правами третьих лиц. В свою очередь заместитель губернатора Егор Поляков подчеркнул, что сначала следует принять положительное решение, а затем выходить на профильную комиссию.

Ранее сообщалось, что православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Епархия Земельные участки Религия
