Просветительский центр хотят построить в Сартакове Общество

Фото: из презентации

Совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение Нижегородской епархии земельного участка площадью 16 тысяч квадратных метров для строительства религиозно-просветительского центра в Сартакове. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Участок примыкает к храму святого князя Владимира и станет площадкой для реализации проекта, поддержанного губернатором Нижегородской области.

Территория включает земли различных форм собственности — частной, федеральной и неразграниченной. Министерство имущественных и земельных отношений региона ведёт переговоры о передаче этих участков в собственность для дальнейшего использования.

Вместе с тем, предлагаемый участок расположен в пределах трёх территориальных зон, где действующее зонирование не предусматривает размещение религиозных объектов. Кроме того, часть территории выходит за границы населённого пункта, что требует корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки.

Несмотря на это, члены совета приняли положительное решение, которое позволит инициировать процедуру рассмотрения проекта на Комиссии по землепользованию и застройке (КЗЗ). Как отметил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, без такого решения невозможно начать процесс внесения изменений в градостроительную документацию.

Представители минграда обратили внимание на необходимость урегулирования вопросов, связанных с доступом к участку и возможными правами третьих лиц. В свою очередь заместитель губернатора Егор Поляков подчеркнул, что сначала следует принять положительное решение, а затем выходить на профильную комиссию.

Ранее сообщалось, что православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда.