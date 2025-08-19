Католическому приходу в Нижнем Новгороде вернули здание на Студеной улице Общество

Фото: Александр Воложанин

Здание, расположенное по адресу Студёная, 8 в Нижнем Новгороде, официально передано в собственность Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

По его данным, решение о передаче объекта принималось в рамках федерального закона № 327-ФЗ от 30 ноября 2010 года, регулирующего возвращение религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Как сообщили в министерстве, инициатива передачи здания исходила от архиепископа Паоло Пецци. В сентябре 2024 года он направил соответствующее обращение в адрес правительства России.

Окончательное решение было зафиксировано в Протоколе Правительственной комиссии в июле 2025 года. Согласно документу, объект на Студёной передан в собственность местной религиозной организации — приходу Успения Пресвятой Девы Марии.

Ранее сообщалось, что храм начали возводить незадолго до революционных событий, но с установлением советской власти он был изъят у католической общины и переоборудован под светские учреждения. До передачи приходу здание находилось в ведении министерства энергетики.