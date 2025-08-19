Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
20 августа 2025 17:00  [43] Католическому приходу в Нижнем Новгороде вернули здание на Студеной улице
20 августа 2025 16:45  [77] Нижегородские волонтеры отправились в Курскую область с гуммиссией
20 августа 2025 16:23  [101] Проходческий щит "Владимир" преодолел еще 50 метров в сторону площади Свободы
20 августа 2025 16:11  [103] Семейные игры, арт-эксперименты и кулинарные мастер-классы: фестиваль "Яблочный Спас" прошел в Кстовском районе
20 августа 2025 15:30  [133] Жители Ленинского района добились ремонта дорог по проекту "ВАМ РЕШАТЬ!"
20 августа 2025 15:18  [142] Названы сроки строительства объездной дороги на Родионова в Нижнем Новгороде
20 августа 2025 15:00  [132] В Ботаническом саду ННГУ расцвела самая крупная кувшинка в мире
20 августа 2025 14:40  [144] Еще один ОКН в Городце выставили на электронный аукцион
20 августа 2025 14:37  [101] Участник СВО: "Сражаемся под девизом "Ни шагу назад", как в Великую Отечественную"
20 августа 2025 14:08  [157] В Госдуме предложили ограничить соотношение зарплат руководителей и подчинённых
Общество

Католическому приходу в Нижнем Новгороде вернули здание на Студеной улице

20 августа 2025 17:00  [43] Общество
Католическому приходу в Нижнем Новгороде передали здание на Студеной улице

Фото: Александр Воложанин

Здание, расположенное по адресу Студёная, 8 в Нижнем Новгороде, официально передано в собственность Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений. 

По его данным, решение о передаче объекта принималось в рамках федерального закона № 327-ФЗ от 30 ноября 2010 года, регулирующего возвращение религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Как сообщили в министерстве, инициатива передачи здания исходила от архиепископа Паоло Пецци. В сентябре 2024 года он направил соответствующее обращение в адрес правительства России.

Окончательное решение было зафиксировано в Протоколе Правительственной комиссии в июле 2025 года. Согласно документу, объект на Студёной передан в собственность местной религиозной организации — приходу Успения Пресвятой Девы Марии.

Ранее сообщалось, что храм начали возводить незадолго до революционных событий, но с установлением советской власти он был изъят у католической общины и переоборудован под светские учреждения. До передачи приходу здание находилось в ведении министерства энергетики.

Религия храмы
