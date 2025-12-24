Нижний Новгород недополучил 582 млн рублей доходов от УСН Экономика

На внеочередном заседании 24 декабря депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили корректировки в бюджете на 2025 год. Основные изменения касаются снижения налоговых поступлений и перераспределения расходов.

Как рассказал директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин, доходы от упрощённой системы налогообложения (УСН) сократились на 582,3 млн рублей. В целом доходная часть бюджета уменьшена на 458,7 млн рублей, при этом собственные доходы города снизились на 594,1 млн рублей.

Несмотря на снижение доходов, расходная часть бюджета увеличена на 135,4 млн рублей за счёт поступлений из вышестоящих бюджетов в виде межбюджетных трансфертов.

Финансирование перераспределено между ключевыми направлениями: строительством, транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой. Дополнительные средства направят на создание террасного парка, реконструкцию ливневой канализации и укрепление склонов.

В то же время, в связи с сокращением собственных доходов, уменьшены расходы на обслуживание муниципального долга — на 347,6 млн рублей. Также снижено финансирование двух автономных некоммерческих организаций: "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" и "Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода" — по 10 млн рублей каждой. Строительство пожарного депо в поселке Березовая Пойма недополучит 27,6 млн рублей.

За счёт трансфертов из федерального и областного бюджетов предусмотрены дополнительные расходы: 42,8 млн рублей направят на расселение аварийного жилья, 100 млн — на реконструкцию дорог по улицам Маслякова, Гоголя, Сергиевской и Обозной.

Кроме того, 63,5 млн рублей выделят на строительство Сормовской ветки метро, а 273,4 млн рублей — на выкуп имущества в рамках этого проекта.

Сокращены расходы на капитальный ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения — на 119,1 млн рублей. В том числе, списано 90,8 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам, выданным на ремонт теплосетей по концессионному соглашению.

Также на 226,7 млн рублей уменьшены расходы на содержание и ремонт автодорог — за счёт сокращения межбюджетных трансфертов.

В итоге общий объём доходов городского бюджета составит 79,3 млрд рублей, расходов — 83 млрд рублей. Дефицит бюджета достигнет 3,7 млрд рублей.

Ранее спикер гордумы Евгений Чинцов отметил рост бюджета после объединения Нижнего Новгорода с Кстовом.

Также сообщалось что Нижнему Новгороду могут списать 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов.