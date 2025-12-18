Нижегородское Заксобрание утвердило бюджет на 2026 год Экономика

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 18 декабря депутаты утвердили бюджет региона на 2026 год.

За данное решение проголосовало 39 парламентариев, а еще 5 депутатов воздержались.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин поблагодарил парламент и нижегородское правительство за совместную работу при подготовке проекта бюджета.

"Заксобрание и правительство эффективно поработали над главным документом. Несмотря на все сложности, все необходимые решения для продвижения развития нашего региона были найдены. Спасибо всем участникам процесса за профессиональную работу по подготовке бюджета", - заключил Люлин.

Напомним, что дефицит областного бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 29,73 млрд рублей. Ранее спикер Заксобрания Евгений Люлин отмечал, что несмотря на все сложности, бюджет-2026 сохранит социальную направленность.