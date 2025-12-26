Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских автопроизводителей Экономика

Минпромторг подготовил проект постановления, предусматривающего отсрочку уплаты утилизационного сбора для ведущих российских производителей автомобилей и прицепов. Об этом сообщил 360.ru.

Согласно проекту, компании, заключившие специальные инвестиционные контракты с Минпромторгом, могут перенести оплату за четвёртый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года с текущих сроков на декабрь 2026 года. Это касается как крупнейших автопроизводителей, так и предприятий, специализирующихся на производстве прицепов.

С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу изменения в методике расчета утилизационного сбора. Теперь его размер зависит не только от объёма, но и от мощности двигателя транспортного средства. Льготный тариф для физических лиц, ввозящих автомобили из-за границы, распространяется только на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Для остальных автомобилей применяется коммерческий сбор. Изменения коснулись и электромобилей и гибридных автомобилей. При расчёте утильсбора учитывается суммарная мощность их двигателей.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что увеличение утилизационного сбора направлено на стимулирование развития автомобильной промышленности страны, но выразил надежду, что мера будет временной.