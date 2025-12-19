СВО, повышение НДС и комета 3I/ATLAS: что спрашивали у Путина на "Итогах года" Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

В Москве в Гостином Дворе завершилась масштабная пресс-конференция Владимира Путина с элементами прямой линии. Президент отвечал на вопросы журналистов и граждан России в течение 4 часов 37 минут. Основные заявления главы государства собрал портал 360.ru.

О перспективах мира с Украиной

Одной из первых тем обсуждения стала готовность Украины к мирному урегулированию конфликта. Путин отметил, что, несмотря на отсутствие готовности Киева к территориальным уступкам, наблюдаются определённые сигналы о готовности к диалогу. "Но всё-таки мы видим, чувствуем и знаем об определённых сигналах, в том числе со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Мы тоже всегда говорили: готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами", — подчеркнул президент.

Об успехах российской армии в зоне СВО

Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью перешла к Вооруженным силам России после того, как ВСУ были вытеснены из Курской области. Российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения, где-то быстрее, где-то медленнее. Противник отступает по всем направлениям. "До конца текущего года мы с вами ещё будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил", — заявил президент.

Президент также сообщил об оперативной обстановке в некоторых ключевых точках:

В районе Красного Лимана город скоро будет взят под контроль.

В Димитрове под контроль России перешло уже 50% территории.

В Красноармейске город освобожден, что создает благоприятные условия для дальнейших наступлений. ВСУ безуспешно пытаются вернуть контроль над частью города.

В Гуляйполе бои продолжаются. Российские войска переправились через реку и вошли в город, под контролем находится 50% его территории.

В Северске город взят, что открывает возможности для продвижения к Славянску.

В районе Купянска окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, которая не получила приказ сложить оружие. Шансы на их успех практически отсутствуют.

В самом Купянске город был освобождён несколько недель назад, но российские войска пока не продвигаются в западном направлении. Основная задача — ликвидация группировки противника на левом берегу реки Оскол и освобождение Купянска-Узлового.

Путин отметил, что Россия предлагала Украине вывести войска с территорий, которые не хотят жить под давлением националистов. Киевский режим десятилетиями создавал укрепрайон в агломерациях Славянск, Краматорск и Константиновка.

О скандале с селфи Зеленского в Купянске

Президент прокомментировал фотографию Владимира Зеленского, якобы сделанную у стелы с названием "Купянск". "Он же артист, и артист талантливый. Я говорю это без всякой иронии: мы знаем это по его фильмам в прежние времена", — отметил Путин и уточнил, что в настоящее время стела выглядит совершенно по-другому.

Об инфляции в России

Путин перешёл к обсуждению экономической ситуации в стране. Он сообщил, что задача снижения инфляции до 5,7-5,8% к концу 2025 года решается успешно. "Была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6% — 5,7-5,8%", — добавил он.

Рост реальных зарплат с учётом инфляции, по словам президента, по итогам текущего года составит 4,5%.

О заморозке российских активов в Европе

Путин подчеркнул, что Европа не имеет права конфисковывать российские активы, замороженные в 2022 году.

"Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабёж. Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Что бы они ни украли, когда-то придётся отдавать", — подчеркнул президент.

О борьбе с телефонными мошенниками

Глава государства отметил, что меры, принятые для борьбы с телефонными мошенниками, дали положительный результат. Количество преступлений сократилось на 7%, а ущерб — на 33%. Однако мошенники продолжают совершенствовать свои методы. "Поэтому, как только с вами начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе – сразу же кладите трубку. Сразу же!" - подчеркнул президент.

О нерасторопности чиновников

На прямую линию поступило обращение от жены погибшего участника СВО из Новосибирска. Она сообщила, что до сих пор не получает пенсию по потере кормильца. "Я хочу принести вам извинения. Хочу извиниться за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста", — сказал Путин. Он пообещал взять ситуацию с выплатами под дополнительный контроль.

О повышении НДС

Путин объяснил, что повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22% направлено на достижение сбалансированности бюджета. Он назвал это самым правильным, честным и прозрачным способом решения стоящих перед государством задач. Цель повышения — достичь сбалансированности бюджета, пояснил президент. Он заверил, что увеличение НДС является временной мерой, и в будущем налоги должны снижаться.

"Будет ли это вечно — конечно, нет. Правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю", — добавил он.

О росте цен в России

Владимир Путин ответил на вопрос о причинах подорожания товаров. Он отметил, что люди часто ориентируются на средние показатели инфляции, которые не всегда отражают реальную ситуацию.

"Мы говорим, что инфляция снизится, но продовольственная инфляция может быть больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек", — пояснил Путин.

Он также сообщил, что цены на куриные яйца упали, но власти должны внимательно следить за ситуацией в каждом сегменте рынка и учитывать интересы всех групп населения. Президент напомнил о льготах для семей с детьми, которые вступят в силу с 2026 года, хотя признал, что этих мер недостаточно. В заключение он заявил, что Россия будет работать над повышением зарплат.

О комете и инопланетянах

Отвечая на вопрос журналистки о волнующей мировую общественность комете 3I/ATLAS, которую многие принимали за инопланетный корабль, Путин в шутку ответил, что эта комета - наше секретное оружие. "И применять его будут только в самом крайнем случае", - заверил он.

А потом объяснил, что учёные подробно изучили этот объект - комету из другой галактики с необычным поведением. Её размер составляет от двух до шести километров, и она расположена на расстоянии сотен миллионов километров от Земли.

"Пошлём его к Юпитеру! И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему", - продолжил шутить президент.

О мирном плане Трампа

Журналист американского телеканала NBC спросил Путина о мирном плане Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине. Корреспондент поинтересовался, будет ли Россия нести ответственность за события в зоне боевых действий в следующем году, если она отвергнет предложение США.

Путин ответил, что ответственность за конфликт лежит на украинском режиме, который начал войну после государственного переворота в 2014 году.

"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну", — подчеркнул президент.

Путин отметил, что Трамп прилагает серьёзные усилия для разрешения кризиса, и что Москва согласовала большинство его предложений. Он добавил, что решение конфликта зависит от Киева и его европейских партнёров.

О мерах поддержки семей с детьми

Президент выразил недовольство по поводу жалоб на невыплату пособий и бюрократических проблем. Он заявил, что единственным оправданием для невыплат могут быть бюджетные ограничения.

"Здесь никакой экономии нет, попытки получить какие-то доходы в бюджет за счет многодетных семей выглядят аморально", — сказал Путин.

Президент потребовал уделять особое внимание многодетным семьям. Он напомнил, что мать-героиня приравнивается к Герою Труда, и что теперь баллы к пенсии будут начисляться за всех детей, а не только за первых трёх.

Путин также рассказал о новых мерах поддержки, которые вступят в силу с начала года. Например, в семьях с низкими доходами из уплаченного НДФЛ будет возвращаться 7% налога.

Об отношениях с Китаем

Путин выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с Китаем, который является надёжным партнёром и союзником России: товарооборот между нашими странами достиг 240–250 млрд долларов, регулярно проводятся совместные учения в море, на земле и в воздухе.

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения являются важным фактором стабильности в мире.

О демографии

Президент сообщил, что коэффициент рождаемости в России снизился до 1,4. Он призвал улучшить демографическую ситуацию и добиться коэффициента в 2.

"Нужно, чтобы дети стали модными, чтобы люди понимали, что такое счастье — счастье материнства и отцовства", — сказал Путин.

Он добавил, что улучшение материального положения в семьях также важно для решения демографических проблем. В ряде регионов на меры поддержки от беременности до совершеннолетия ребёнка было выделено 75 млрд рублей.

О политике Запада

Путин заявил, что Россия не будет проводить новых военных операций, если Запад будет уважать её интересы.

"Не будете расширять НАТО на Восток, обещая этого не делать", — напомнил президент.

Он назвал заявления о подготовке России к нападению на Европу чушью, распространяемой для создания образа врага и прикрытия ошибок местных властей, и добавил, что Россия готова работать с Великобританией, Европой и США на равных условиях при уважительном отношении друг к другу.

О повышении утильсбора

Президент выразил надежду, что повышение утильсбора не станет постоянной мерой. Правительство осознаёт, как это решение влияет на граждан со средним уровнем дохода.

"Это связано с желанием Минфина получить дополнительные доходы для достижения благородной цели — технологического развития", — отметил глава государства.

О мессенджере МАХ

По словам президента, создание отечественного мессенджера было необходимо, так как у России не было своего аналога. Теперь Россия входит в число трёх стран с цифровым суверенитетом вместе с США и Китаем.

Владимир Путин напомнил, что проблема с зарубежными мессенджерами заключалась лишь в том, что они не могли соблюдать российские законы из-за ограничений со стороны своих правительств.

"Уверен, что и у MAX будут конкуренты", - добавил он.

О перегибе палки

Президент также отреагировал на рекламу оккультных услуг в России, несмотря на запрет сатанизма (международное движение признано в России экстремистским и запрещено). По его мнению, нарушать законы недопустимо, но и чрезмерные ограничения неприемлемы.

Путин пообещал разобраться с этой проблемой.

"Сатанизм и оккультные услуги — это абсурд, они вводят людей в заблуждение и лишают их здравого смысла", — подчеркнул он.

О послании будущим поколениям

Президент признался, что в капсулу времени он бы положил записку с благодарностью предшественникам. В послании он отметил, что наши поколения самоотверженно решали задачи, поставленные временем, и шли вперед, несмотря на трудности.

"Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание — значит, и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени, чувствуете и понимаете связь времён", — сказал Владимир Путин.

О самом важном

Глава государства назвал самое важное для мужчины — любовь к матери. В качестве примера он привёл Героя России Нарана Очир-Горяева, который просил только об одном — помочь своей матери, страдающей от серьёзных проблем со здоровьем. "Люди с такими ценностями становятся Героями России", - заключил Владимир Владимирович.

Подготовлено по материалам 360.ru