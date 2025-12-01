Новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила расчёта утилизационного сбора для импортных автомобилей. Изменения утверждены Минпромторгом и направлены на упорядочивание процедуры уплаты сбора.

Новые правила значительно увеличили стоимость ввоза иномарок для частного использования, что привело к росту цен на импортные автомобили на десятки и даже сотни тысяч рублей.

Одним из ключевых нововведений стало прекращение действия льготного утилизационного сбора на автомобили с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил. Раньше за ввоз нового автомобиля возрастом до трёх лет нужно было заплатить всего 3,4 тысячи рублей, а машина старше трёх лет обходилась в 5,2 тысячи рублей. Теперь же за ввоз таких автомобилей придется уплатить сбор, который может достигать сотен тысяч или даже миллионов рублей.

Например, для автомобилей с объёмом двигателя 1–2 литра и мощностью от 160 до 190 сил утильсбор составит 750 тысяч рублей, а для машин мощностью свыше 500 сил — до 2,6 млн рублей. Чем выше объём и мощность — тем выше ставка.

Повышение утильсбора в декабре — часть общей стратегии индексации. Ожидается, что с января 2026 года тарифы вырастут еще на 15–20%. По планам властей, рост ставок продолжится вплоть до 2030 года. Эти изменения направлены на стимулирование использования отечественных автомобилей и снижение импорта новых иномарок.

Напомним, изначально планировалось, что новые тарифы начнут действовать с 1 ноября, однако по поручению вице-премьера Дмитрия Мантурова срок перенесли на месяц. Это решение приняли с учётом интересов граждан, которые уже заказали автомобили с мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Отдельной проблемой стали случаи, когда Федеральная таможенная служба требует доплаты утильсбора за автомобили, ввезённые из Казахстана, армении или Киргизии. Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью 360.ru, это связано с нормой, принятой в апреле 2023 года, согласно которой льготы не распространяются на авто из стран Таможенного союза.

По его словам, ответственность за расчёт утильсбора лежит на владельце или импортёре автомобиля, а сотрудники таможни могут проверять этот расчёт в течение трёх лет. При этом многие автомобили завозились не самими гражданами, а посредниками, что породило путаницу и недопонимание.