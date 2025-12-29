Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля Происшествия

Фото: Московский районный суд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-служба облсуда.

Согласно постановлению от 26 декабря 2025 года, мера пресечения продлена до 9 февраля 2026 года включительно.

Напомним, Бортников был задержан в феврале 2025 года. По данным следствия, он может быть причастен к хищению крупных сумм из бюджета. Сам обвиняемый и его адвокаты категорически отвергают эти обвинения.

В августе чиновнику смягчили меру пресечения и перевели его под домашний арест. Однако в ноябре он вновь был заключён под стражу.

