Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля

Фото:
Московский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-служба облсуда.
Согласно постановлению от 26 декабря 2025 года, мера пресечения продлена до 9 февраля 2026 года включительно.
Напомним, Бортников был задержан в феврале 2025 года. По данным следствия, он может быть причастен к хищению крупных сумм из бюджета. Сам обвиняемый и его адвокаты категорически отвергают эти обвинения.
В августе чиновнику смягчили меру пресечения и перевели его под домашний арест. Однако в ноябре он вновь был заключён под стражу.
Ранее сообщалось, что экс-директора заволжского ДУКа приговорили к пяти годам за хищение 40 млн у жильцов.
