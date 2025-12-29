Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 декабря 2025 19:17Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля
29 декабря 2025 17:43Нижегородские подрядчики получили по 8 лет за хищение бюджетных 445 млн рублей
29 декабря 2025 17:12Нижегородский студент украл почти 3 млн рублей у вдовы участника СВО
29 декабря 2025 15:47Экс-заведующую детсадом в Городце осудят за фиктивное трудоустройство
29 декабря 2025 13:55Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля
29 декабря 2025 13:00ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области Егорова
29 декабря 2025 12:48У экс-чиновника Максима Егорова арестовали имущество на 130 млн рублей
29 декабря 2025 12:35Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года
29 декабря 2025 11:4671-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области
29 декабря 2025 11:07Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей
Происшествия

Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля

29 декабря 2025 19:17 Происшествия
Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля

Фото: Московский районный суд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-служба облсуда. 

Согласно постановлению от 26 декабря 2025 года, мера пресечения продлена до 9 февраля 2026 года включительно.

Напомним, Бортников был задержан в феврале 2025 года. По данным следствия, он может быть причастен к хищению крупных сумм из бюджета. Сам обвиняемый и его адвокаты категорически отвергают эти обвинения.

В августе чиновнику смягчили меру пресечения и перевели его под домашний арест. Однако в ноябре он вновь был заключён под стражу.

Ранее сообщалось, что экс-директора заволжского ДУКа приговорили к пяти годам за хищение 40 млн у жильцов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд Хищение чиновники
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 09:32Начальницу отдела нижегородской "Кадастровой оценки" осудят за мошенничество
19 декабря 2025 19:51Следователи задержали брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
17 декабря 2025 15:00Кого и за что задерживали в Нижегородской области в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных