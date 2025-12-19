Следователи задержали брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана Происшествия

Генеральный директор ООО "Бетонный завод "Вектор"" Михаил Штокман, по данным "Коммерсантъ Приволжье", был задержан 18 декабря в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого ранее стал его брат — бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.

Отмечается, что задержание Михаила Штокмана произошло 18 декабря в Нижнем Новгороде. После этого его этапировали в Москву, где планируется проведение допроса и определение меры пресечения.

По предварительным данным, правоохранительные органы рассматривают Михаила Штокмана как возможного соучастника преступления, по которому проходит его брат.

Напомним, Илья Штокман покинул пост в мэрии летом текущего года. В сентябре он был задержан в Сочи по подозрению в получении взятки на сумму 55 млн рублей.

Следствие полагает, что экс-чиновник получил деньги от представителя строительной компании за содействие в заключении контрактов с единственным подрядчиком, а также за лояльный надзор за реализацией проектов.

Сообщалось, что суд продлил арест Ильи Штокмана до 24 февраля включительно.