Кого и за что задерживали в Нижегородской области в 2025 году Происшествия

Уходящий 2025 год в Нижегородской области был "богат" на громкие задержания. Под следствием оказались действующие и бывшие чиновники, руководители образовательных учреждений, депутаты, силовики и бизнесмены, а суммы достигали сотен миллионов рублей. Редакция НИА "Нижний Новгород" решила вспомнить если не все, то многие задержания должностных лиц, произошедшие в этом году.

Андрей Левдиков

Экс-глава МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили в мае 2025 года.

Следствие считает, что в 2024-2025 годах Левдиков содействовал частной компании в победе на муниципальном конкурсе по строительству и ремонту дорог. После заключения контракта он обеспечил беспрепятственное сопровождение сделки. В качестве вознаграждения учредитель фирмы оплатил ремонт квартиры чиновника на сумму более 7 млн рублей.

После возбуждения дела Левдикова объявили в федеральный розыск. 1 сентября он сам явился к правоохранителям и был арестован. Сейчас он остается в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Сергей Девяткин

Бывший инспектор Дзержинского отдела Ростехнадзора Сергей Девяткин признан виновным в коррупции.

По данным следствия, он совместно с коллегами получал взятки от учебных центров и частных лиц на сумму свыше 15 млн рублей. Взамен чиновник обеспечивал ускоренную регистрацию документов и помощь в прохождении аттестации по промышленной безопасности, включая сдачу экзаменов по работе с энергоустановками.

Суд приговорил его к 3 годам колонии строгого режима и запретил занимать госдолжности в течение 5 лет.

Юрий Бортников

Бывшего и.о. руководителя управления делами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова задержали в феврале 2025 года. Его обвинили в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2023 году Бортников организовал ремонт муниципальной квартиры на Славянской улице за счет областного бюджета. Работы стоимостью 5,3 млн рублей проводились в жилье, предназначенном для заместителя губернатора Юрия Ильина.

Изначально Бортникова отправили в СИЗО, затем перевели под домашний арест. Однако после нарушения его условий экс-чиновника вновь заключили под стражу. Постановлением суда мера пресечения продлена до 9 января 2026 года. Вину он не признал.

Экс-глава саровского отделения ФССП

Также в феврале была задержана старший судебный пристав Саровского районного отдела судебных приставов по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

С декабря 2023 по март 2024 года она вносила ложные данные в табели учета рабочего времени, создавая видимость работы сотрудников, которые фактически отсутствовали. На основании этих данных им выплачивалась зарплата. Также выяснилось, что по её указанию в отдел был фиктивно трудоустроен судебный пристав, который зарплату получал, но не работал.

Суд назначил бывшей руководительнице 2,5 года условно с таким же испытательным сроком и запретил занимать руководящие должности на госслужбе.

Александр Бережной

Бывшего начальника УТ МВД России по ПФО, генерал-майора МВД Александра Бережного задержали 12 марта. Его подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, Бережной распорядился принять работы по ремонту здания полиции, которые фактически не были выполнены. Кроме того, ему вменяют незаконную постановку на учет служебного катера "Нептун 550", использовавшегося в личных целях.

Анастасия Иванова

Начальника управления градостроительного развития агломерации минграда Нижегородской области Анастасию Иванову задержали в марте.

Следствие считает, что чиновница получила 500 тысяч рублей за содействие в принятии положительного решения о передаче земельного участка в аренду. Участок предназначался для реализации инвестиционного проекта по строительству завода.

В отношении Ивановой возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Ее отправили под домашний арест, который она нарушила. Затем ее заключили под стражу.

Михаил Богоявленский

В мае задержаны бывшие руководители оборонного предприятия "Авангард", входящего в структуру "Ростеха", и.о. гендиректора Станислав Шевчук и замдиректор по инвестициям Михаил Богоявленский.

Их подозревают в злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, они внесли ложные сведения о якобы выполненных подрядных работах на 50,8 млн рублей, хотя контракт был расторгнут, а обязательства не исполнены. Несмотря на это, руководство отказалось от банковской гарантии на 50 млн рублей.

Кроме того, Богоявленскому вменяется получение взятки в особо крупном размере. В 2023 году он, по данным следствия, потребовал 120 млн рублей за содействие в тендерах. Впоследствии были заключены контракты почти на 2 млрд рублей, а сам он получил 35 млн рублей незаконного дохода. Его задержали в Дзержинске, где он является депутатом гордумы.

Евгений и Наталья Садковы

В конце мая в Иркутской области задержали экс-советника главы Дзержинска и бывшую главу МУП "Экспресс".

Супругов Садковых обвиняют в злоупотреблении полномочиями при использовании ресурсов муниципального предприятия.

По версии следствия, они действовали в сговоре и использовали ресурсы транспортной организации для приобретения имущества, которое затем передавалось третьим лицам. Ущерб предприятию превысил 500 тысяч рублей.

Дзержинский городской суд отправил обоих подозреваемых под стражу.

Михаил Халуга

Политтехнолог Михаил Халуга, курировавший избирательную кампанию в Дзержинске, был арестован 5 июня. Его обвиняют в посредничестве при передаче взяток кандидатами в депутаты.

По версии следствия, он собирал с них деньги за гарантии прохождения в гордуму. Заявление на него подал действующий депутат. Вместе с Халугой арестовали бывшего исполнительного секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Марию Килину. Изначально обоих подозревали в получении коммерческого подкупа, но позже квалификацию Халуги изменили — теперь он проходит по делу как посредник. Он остаётся под стражей до 4 января 2026 года.

Намиг Мусаев

Начальника линейного отдела полиции аэропорта Нижнего Новгорода Намига Мусаева задержали 13 июля.

По данным следствия, с июня 2024 года по апрель 2025 года сотрудники транспортной полиции, зная о нарушениях миграционного законодательства, за денежное вознаграждение помогали иностранным гражданам оставаться в России и беспрепятственно покидать страну, избегая административной ответственности.

В отношении Мусаева и других участников группы возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

Олег Дахно

Экс-глава Шахуньи Олег Дахно получил два года принудительных работ за превышение должностных полномочий.

Следствие установило, что в декабре 2024 года, занимая пост главы городского округа, Дахно подписал ряд постановлений, в результате которых несколько домов блокированной застройки были включены в специализированный жилищный фонд.

Одно из таких помещений по договору найма передали детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей. При этом обязательное заключение межведомственной комиссии, оценивающее пригодность жилья для проживания, получено не было. Дахно также нарушил установленный порядок оформления подобных решений. В итоге сиротам предоставили жилье, которое официально не соответствовало нормативам и не было признано пригодным для жизни.

После возбуждения уголовного дела, которое на свой контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин, в июле 2025 года Дахно досрочно покинул свой пост.



Кроме двух лет принудительных работ, суд запретил Дахно занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение одного года.

Илья Беба

В июле в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против заместителя гендиректора МКУ "ГУММиД". Илью Бебу обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2024 году после заключения контракта на капремонт путепровода у Мызинского моста, Беба потребовал от подрядчика оформить субподряд с фирмой, связанной с его родственником. В противном случае он угрожал не принимать выполненные работы.

Под давлением подрядчик подписал невыгодный договор, что привело к ущербу свыше 200 млн рублей из-за упущенной прибыли.

Владимир Маракулин

В июле в Лыскове был задержан начальник отдела ГИБДД Владимир Маракулин. По версии следствия, он превысил должностные полномочия, вмешавшись в работу подчинённых ради личных связей.

Как установили в СК, Маракулин помог избежать ответственности несовершеннолетнему племяннику своего знакомого, которого задержали за вождение без прав. В момент нарушения начальник находился на дежурстве и лично остановил своих сотрудников от преследования нарушителя.

Кроме того, по данным ФСБ, Маракулин систематически покрывал представителей национальных диаспор, нарушавших ПДД. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Сейчас подозреваемый под домашним арестом, его отстранили от должности. Ведётся проверка, силовики ищут возможных соучастников. В случае подтверждения вины, Маракулина уволят из органов МВД.

Илья Халтурин

Летом 2025 года вновь задержали бывшего руководителя "Теплоэнерго" Илью Халтурина. Ему предъявили обвинения по трем эпизодам превышения должностных полномочий.

Следствие полагает, что в 2023-2024 годах Халтурин заключал контракты с дочерней структурой АО "Теплоэнерго", что привело к ущербу свыше 8,9 млн рублей и необоснованному росту стоимости проекта более чем на 180 млн рублей.

В начале декабря экс-гендиректор дал показания в суде. Своей вины он не признал.

Александр Янкин

Бывшего заместителя главы администрации Борского округа Александра Янкина задержали 4 сентября.

Следствие полагает, что в ноябре 2021 года Янкин оказал содействие знакомому предпринимателю в заключении муниципального контракта на установку стеклянных ограждений пешеходного моста. В качестве вознаграждения он, по версии следствия, получил мотовездеход стоимостью около 700 тысяч рублей. Обвиняемый вину не признал.

Янкина заключили под стражу.

Сотрудники МЧС

В сентябре сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали начальника пожарно-спасательного отряда и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Дзержинску.

В ноябре расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела надзорной деятельности завершилось. Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июне 2025 года он поручил подчинённой внести ложные сведения в протокол осмотра места пожара, хотя выезд не проводился. Это позволило отказать в возбуждении уголовного дела. Также установлено, что в августе того же года чиновник получил 100 тысяч рублей через посредника за незаконное продление срока исполнения предписания по пожарной безопасности.

Материалы дела направлены в Дзержинский городской суд. Обвиняемый находится под стражей. Материалы в отношении его подчинённой также переданы прокурору.

Илья Штокман

Штокман занял пост вице-мэра в 2020 году. В сентябре 2022-го он добровольно отправился участвовать в СВО, а в августе 2025 года неожиданно уволился. Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода был задержан 26 сентября 2025 года в Сочи. Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере 55 млн рублей.

По версии правоохранительных органов, занимая руководящую должность в городской администрации, Штокман оказывал содействие строительной компании. Речь шла о помощи в получении муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур, а также о покровительстве и контроле за их реализацией.

Экс-чиновника заключили под стражу. Илью Штокмана в ближайшее время этапируют в Москву.

Александр Бусыгин

Александр Бусыгин возглавлял вещевое управление департамента тылового обеспечения Росгвардии. В 2023 году он курировал исполнение госконтрактов на поставку предметов личной гигиены от АО "Дзержинская швейная фабрика Русь".

По версии следствия, за покровительство при их реализации он получил 6 млн рублей. Обязательства по контрактам так и не были выполнены, государству нанесён ущерб.

29 сентября было возбуждено уголовное дело. Бусыгину вменяют получение взятки в особо крупном размере. По решению суда экс-полковник арестован.

Андрей Жильцов

Главу регионального отделения Народного фронта и директора "Нижегородской службы добровольцев" Андрея Жильцова задержали в октябре 2025 года.

По версии следствия, в 2023 году организация получила грант на развитие волонтерства на сумму более 6 млн рублей. При этом фактический объем выполненных работ составил около 2,5 млн рублей.

Оставшуюся часть средств, как утверждают правоохранительные органы, Жильцов перевел на личные банковские счета. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2026 года.

В Народном фронте назвали назначение Жильцова руководителем нижегородского отделения "кадровой ошибкой".

Сергей Зимин

В Кстове задержан начальник отдела по вопросам миграции Сергей Зимин. Силовики нагрянули туда в октябре.

По версии следствия, он превысил должностные полномочия, не приняв мер в отношении мигранта-нелегала, которому был запрещён въезд в Россию на 50 лет. Иностранец, по данным МВД, представлял угрозу безопасности страны. Зимин знал о нарушении, но не стал задерживать мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Суд заключил полицейского под стражу.

В полиции тогда заявили, что при подтверждении вины Зимина уволят, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Сотрудники Росгвардии

21 октября задержаны двое сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии.

По данным следствия, с августа 2024 по октябрь 2025 года они получили от представителя коммерческой фирмы более 2 млн рублей за организацию внеплановых проверок частных охранных предприятий и последующее давление на их руководство в интересах аффилированных структур.

Начальнику управления вменяют получение взятки в особо крупном размере, его подчиненному — посредничество во взяточничестве.

Оба фигуранта задержаны, им предъявлены обвинения.

Азат Ахмадуллин

Заместителя директора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" Азата Ахмадуллина задержали в конце ноября 2025 года.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год он в сговоре с другими лицами оказывал содействие коммерческой организации в победе на конкурсах по закупке медицинского оборудования. Эти услуги предоставлялись за денежное вознаграждение.

28 ноября Московский районный суд избрал Ахмадуллину меру пресечения в виде заключения под стражу. Он останется в СИЗО до 25 января 2026 года.

Сергей Егоров

По подозрению в получении взятки 2 декабря задержали нового вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова, сменившего Штокмана.

Егорову вменяют получение не менее 120 тысяч рублей за содействие в организации незаконной парковочной зоны в Нижнем Новгороде. Суд отправил чиновника под домашний арест до 2 февраля 2026 года.

Игорь Воротников (НГАТУ)

2025 год "задержаний" открыл ректор НГАТУ Игорь Воротников, которого арестовали 14 января. Его обвиняют в фиктивном зачислении иностранных студентов с целью получения бюджетных средств, а также в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, студенты не обучались, но числились в вузе, что позволяло им легализовать пребывание в России.

Сотрудники вуза также сообщали о многочисленных злоупотреблениях и авторитарном стиле управления со стороны Воротникова.

Московский районный суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2026 года. В случае признания вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Михаил Жинько (Детдом "Надежда")

В феврале задержан экс-директор детского дома "Надежда" Михаил Жинько. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он без согласования с учредителем выделял земельные участки под строительство гаражей. В результате на территории, принадлежащей Нижегородской области, появилось более 600 незаконных построек.

Позже стало известно, что Жинько принимал в учреждение только тех воспитанников, от которых мог получить личную выгоду. Подростков, не представлявших интереса, он направлял в другие учреждения. Его методы "реабилитации" включали принудительный труд.

Затем правоохранители выявили еще один эпизод по аналогичной статье. Так, в 2022 году экс-директор заключил 14 контрактов на сумму свыше 4,6 млн рублей на проведение капитального ремонта помещений детского дома. Все договоры были оформлены напрямую с ООО "Надежда-НН", руководителем которого является его дочь.

Жанна Никонова (НГЛУ)

Экс-ректора НГЛУ имени Добролюбова Жанну Никонову задержали 27 февраля 2025 года. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2023-2024 годах Никонова начисляла сотрудникам вуза премии, часть которых затем присваивала. Общий ущерб превысил 1 млн рублей.

В рамках дела также проходят глава Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина и проректор по науке Анна Чанчина. Никонова в суде заявляла о своей невиновности.

Александр Парамонов (РАНХиГС)

Директора нижегородского филиала РАНХиГС и депутата Законодательного собрания Александра Парамонова задержали 12 марта 2025 года.

Его обвиняют в организации преступной схемы, по которой с 2019 по 2025 год студенты платили взятки за поступление, положительные оценки и получение дипломов без фактического обучения. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает 1 млн рублей. Было предъявлено обвинение по статье о получении взятки организованной группой в особо крупном размере.

Московский районный суд продлил Парамонову меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 января 2026 года.

ПИМУ

13 марта 2025 года сотрудники правоохранительных органов добрались и до Приволжского исследовательского медицинского университета и задержали сразу нескольких представителей руководства вуза. Среди них — первый проректор Сергей Вожик, начальник службы закупок Вячеслав Матвеичев и директор коммерческой организации. Позже был задержан и директор Института реабилитации ПИМУ Сергей Хрулев.

Следствие полагает, что фигуранты дела причастны к хищению более 7 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Задержания сотрудников комментировал ректор вуза Николай Карякин.

В июне бывший проректор ПИМУ Сергей Савелов уже был осуждён на три года колонии строгого режима и оштрафован на 2,7 млн рублей за содействие в заключении контрактов за вознаграждение в 550 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

Ирина Левашова ("Дом творчества" в селе Дивеево)

Бывший директор "Дома творчества" в селе Дивеево Ирина Левашова, ранее входившая в участковую избирательную комиссию, была задержана в апреле.

С 2021 по 2024 год, по данным ФСБ и следствия, она подписывала приказы о завышенных премиях, а в табелях указывались фиктивные данные. Фактически сотрудники не работали, но получали выплаты, часть которых затем возвращали наличными под давлением. Деньги экс-руководитель присваивала.

Ущерб бюджету составил более 400 тысяч рублей. Возбуждены дела по статьям о превышении полномочий и мошенничестве. Суд отправил подозреваемую под домашний арест.

"Росатом"

В январе 2025 года гендиректор АО "Росатом Экологический интегратор" (бывший "Русатом Гринвэй") Ирина Марченко стала подозреваемой по делу о мошенничестве с утилизацией опасных отходов в Нижегородской области. Вместе с ней проходят трое местных предпринимателей, включая депутата Дмитрия Чугрина, писал "Ъ - Приволжье".

По данным следствия, они предоставили поддельные документы о размещении загрязненного грунта на полигоне, хотя на деле отходы передавались частным компаниям. На основании этих документов АО выплатило 36 млн рублей за фактически невыполненные работы.

Суд отправил троих фигурантов под домашний арест, еще одному запрещено совершать определенные действия.

Гарик Календжян

Предпринимателя и бывшего председателя Богородской гордумы Гарика Календжяна задержали в апреле по делу о мошенничестве с землёй. Его обвиняют в покупке участков по заниженной цене — всего за 10% от кадастровой стоимости.

Ранее Календжян вместе с экс-главой района Константином Пуриховым управлял Богородским округом. Пурихов был арестован в 2022 году по делу о взятке и вскоре умер в СИЗО. Его преемник Александр Сочнев также оказался фигурантом дела о коррупции и получил условный срок, заявив, что действовал под давлением Пурихова и Календжяна.

Календжян покинул страну, но вернулся в 2023 году. Тогда его судили по делу о покупке земли по 5 рублей за сотку, однако в 2024 году дело отправили на доследование, и его освободили. После нового задержания бизнесмена отправили под стражу.

В сентябре его приговорили к четырем годам условного лишения свободы. Также суд назначил ему штраф в размере 100 000 рублей.

АО "Нижегородский водоканал"

В декабре завершилось расследование дела о превышении полномочий в АО "Нижегородский водоканал". Перед судом предстанут бывший исполнительный директор предприятия Евгений Лузгин и экс-начальник станции аэрации Андрей Аверин, которых задержали в апреле.

По данным следствия, в 2024 году Лузгин поручил Аверину незаконно вывезти и закопать канализационные отходы на временном полигоне, что привело к загрязнению воздуха сероводородом в Нижнем Новгороде и окрестностях. Ущерб водоканалу составил 780 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направят в Кстовский городской суд.

Филиал ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС им. Ю.Е. Седакова"

В апреле сотрудники ФСБ задержали сотрудницу филиала ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС им. Ю.Е. Седакова". Женщину обвиняют в получении взятки на сумму свыше 2 млн рублей.

По версии следствия, с января 2024 года по апрель 2025-го начальница группы производственно-технического обеспечения регулярно получала денежные вознаграждения от представителей коммерческих структур. Взамен она передавала конфиденциальную информацию о материально-техническом обеспечении и способствовала заключению контрактов на поставку оборудования в рамках гособоронзаказа, а также обеспечивала своевременную оплату продукции.

Незаконные выплаты, как уточняется, были связаны с субсидиями, выделенными на развитие микроэлектроники. Женщину задержали при получении очередной части взятки.

Суд отправил её под домашний арест.

Сергачский сахарный завод

Исполнительный директор "Сергачского сахарного завода" подозревается в организации незаконного вывоза отходов на земли сельхозназначения.

С 2023 года, по версии ФСБ и Россельхознадзора, свекловичный жом и остатки сахарной свёклы сбрасывались на участок в черте города Сергач — вместо утилизации, как того требует закон.

Загрязнённая площадь составила около 11 гектаров. В почве обнаружен мышьяк. Ущерб экологии оценили в 264 млн рублей. Отходы отнесены к пятому классу опасности.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Участок нуждается в полной рекультивации.

Нижегородская фирма и гособоронзаказ

С 2020 по 2025 год коммерческая фирма в Нижнем Новгороде выполняла контракты в рамках гособоронзаказа. Деньги поступали, в том числе на оплату труда сотрудников. Однако, как установило следствие, более 250 млн рублей было похищена.

По версии следствия, директор компании, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер фиктивно трудоустроили знакомых, которые зарплату получали, но на работу не выходили. Деньги выводились и делились между участниками схемы.

Все пятеро находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие ищет других фигурантов.

НПАП №3

В ноябре 2025 года в Нижнем Новгороде раскрыта схема хищения в филиале АО "Нижегородпассажиравтотранс". В злоупотреблении полномочиями подозреваются директор и главный инженер НПАП №3.

По данным УФСБ, в 2023-2025 годах инженер оформлял фиктивные докладные о премиях, которые утверждал директор. Получив выплаты, сотрудники отдавали часть денег руководству. Таким образом было присвоено более 3 млн рублей.

Оба подозреваемых находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие продолжается.

В нижегородском СК заявили, что число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло за год в 4 раза. Однако это не говорит о резком всплеске задержаний чиновников именно за взятки. Просто правоохранители стали уделять больше внимания вопросам коррупции.