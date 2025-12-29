Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 09:32Опубликованы свежие фото сноса ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде
29 декабря 2025 09:17Нижегородцев ждет сильная магнитная буря 31 декабря
29 декабря 2025 09:00Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники
29 декабря 2025 08:40Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов в качестве запасного аэродрома
28 декабря 2025 17:47Здание кинотеатра "Россия" в Кулебаках хотят превратить в молодёжный центр
28 декабря 2025 16:04Все принятые аэропортом Нижнего Новгорода рейсы отправлены в пункты назначения
28 декабря 2025 15:40Александр Щёлоков подвёл итоги года по диспансеризации в Арзамасе
28 декабря 2025 14:57Транспортная прокуратура следит за задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода
28 декабря 2025 14:15Три борта задерживают вылет в нижегородском аэропорту из-за угрозы беспилотников
28 декабря 2025 13:10Нижегородцы тратят в среднем 1750 рублей на карнавальные костюмы детям
Общество

Опубликованы свежие фото сноса ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде

29 декабря 2025 09:32 Общество
Опубликованы свежие фото сноса ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде продолжается демонтаж Дворца культуры имени Ленина, который был признан аварийным.

Работы по сносу здания стартовали в конце ноября 2025 года, их завершение запланировано на первый квартал 2026 года.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что часть здания уже снесли. Тяжелая техника продолжает демонтировать части здания на строительной площадке.

ДК имени Ленина остается заброшенным с 2008 года. На его месте планируется возведение жилого комплекса с общественными пространствами. При этом застройщик намерен сохранить исторический облик сооружения: декоративные элементы, утраченные за годы простоя, обещают восстановить по сохранившимся образцам.

Ранее сообщалось, что несколько ОКН в центре Нижнего Новгорода планируют приспособить под коммерческое использование. Кроме того, еще три исторических дома в Нижнем Новгороде продадут на аукционе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Ремонтные работы Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2025 12:53Мэрия изымает "Дом Жарковой" на Ильинке для реконструкции
27 ноября 2025 14:33Коромыслову башню нижегородского кремля отреставрируют в 2026 году
29 октября 2025 09:00Три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных