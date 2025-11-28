Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 ноября 2025 12:00Госэкспертиза одобрила доработанный проект по сохранению Дома Штерновой
27 ноября 2025 17:30Создатели сериала "Ландыши" держат интригу с главным героем во втором сезоне
27 ноября 2025 14:33Коромыслову башню нижегородского кремля отреставрируют в 2026 году
27 ноября 2025 13:26Лепнину и мрамор восстанавливают в нижегородском музее Горького
27 ноября 2025 12:08Билеты на "Поезд Деда Мороза" в Нижнем Новгороде исчезли за несколько минут
27 ноября 2025 10:39Опубликован эскиз будущего выставочного зала на Черниговской улице
26 ноября 2025 18:25Школа-студия МХАТ провела мастер-классы для подростков из Выксы
26 ноября 2025 17:08В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год
26 ноября 2025 16:13Названы 20 лучших ресторанов Нижнего Новгорода
26 ноября 2025 13:36Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные-персонажи россиян
Культура и отдых

Госэкспертиза одобрила доработанный проект по сохранению Дома Штерновой

28 ноября 2025 12:00 Культура и отдых
Госэкспертиза одобрила доработанный проект по сохранению Дома Штерновой

Фото: Александр Воложанин, архив

Проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения "Дом А.А. Штерновой" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о деревянном двухэтажном здании с мезонином, построенном в 1864 году архитектором И.К. Кострюковым. Архитектурный облик дома выполнен в стиле раннего классицизма. С 2015 года строение признано аварийным, а в октябре 2021 года на его территории был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — из-за угрозы обрушения. До осени 2022 года памятник находился в частной собственности. В октябре того же года начались работы по укреплению здания.

Экспертизу провело региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Застройщиком выступает ООО "Ресстрой". Разработку проектной документации и инженерные изыскания выполнили три нижегородские компании: ООО "Велес НН", ООО фирма "Альфа-НН" и ООО "Истоки". Отметим, что в марте 2025 года проектная документация получила отрицательное заключение. 

Ранее сообщалось, что власти города утвердили обновленный дизайн-код улицы Грузинской, где расположен памятник.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура ОКН Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 14:09Здание торговых лавок купца Заплатина на Стрелке предложено признать ОКН
13 ноября 2025 12:54Реставрацию ДК Ленина в Нижнем Новгороде завершат в 2028 году
29 октября 2025 09:00Три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных