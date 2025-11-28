Госэкспертиза одобрила доработанный проект по сохранению Дома Штерновой Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, архив

Проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения "Дом А.А. Штерновой" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о деревянном двухэтажном здании с мезонином, построенном в 1864 году архитектором И.К. Кострюковым. Архитектурный облик дома выполнен в стиле раннего классицизма. С 2015 года строение признано аварийным, а в октябре 2021 года на его территории был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — из-за угрозы обрушения. До осени 2022 года памятник находился в частной собственности. В октябре того же года начались работы по укреплению здания.

Экспертизу провело региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Застройщиком выступает ООО "Ресстрой". Разработку проектной документации и инженерные изыскания выполнили три нижегородские компании: ООО "Велес НН", ООО фирма "Альфа-НН" и ООО "Истоки". Отметим, что в марте 2025 года проектная документация получила отрицательное заключение.

Ранее сообщалось, что власти города утвердили обновленный дизайн-код улицы Грузинской, где расположен памятник.