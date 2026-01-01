Ледяная горка с девятиметровым спуском появилась в нижегородском парке 1 Мая Культура и отдых

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде заработала новая ледяная горка с девятиметровым спуском. Об этом сообщили в мэрии города.

Аттракцион стал частью новогоднего оформления парка и доступен для всех желающих бесплатно. Катание разрешено только на надувных тюбах.

Горка предназначена для детей от 4 до 16 лет. При этом малыши до 7 лет могут воспользоваться аттракционом только в сопровождении взрослых.

Ранее власти города продлили работу катков в парках на время новогодних праздников. Также нижегородцам и гостям города предложили присоединиться к экскурсионным прогулкам с городовыми (0+). Куда еще сходить во время каникул в Нижнем Новгороде, можно прочитать тут.