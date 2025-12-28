Нижегородские медики напомнили, какие новогодние развлечения приводят в больницу Общество

В период новогодних праздников значительно возрастает риск получения травм, напомнили медики. Специалисты Станции скорой помощи Нижнего Новгорода призывают граждан быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать госпитализаций.

Главный врач Станции скорой помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов подчёркивает, что запуск фейерверков является одной из самых травмоопасных новогодних традиций. Он настоятельно рекомендует не доверять эту задачу пьяным и не допускать к пиротехнике детей без присмотра взрослых. При покупке фейерверков важно проверять наличие сертификата и лицензии, подтверждающих их качество и безопасность. Некачественные изделия могут не только не сработать, но и взорваться в руках, что может привести к серьёзным травмам.

В случае, если фейерверк не сработал, не стоит пытаться выяснить причину самостоятельно. Лучше подождать некоторое время. Если же произошел ожог, необходимо немедленно приложить к поражённому участку холодный компресс – снег, лёд или холодную воду. Холодные примочки следует держать не менее 15 минут. При обширных ожогах или ожогах лица следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Если огонь попал на одежду из синтетического материала, не пытайтесь оторвать её, чтобы не повредить кожу. До осмотра врача не рекомендуется смазывать обожжённую поверхность, достаточно прикрыть её стерильной салфеткой или бинтом.

Медики также напоминают о необходимости оказания первой помощи при попадании снежка в глаз. Немедленно приложите холодный компресс, чтобы уменьшить отёк, и обратитесь к окулисту для дальнейшего осмотра. Если вы заметили помутнение зрения, появление бликов, радужных пятен или других симптомов травмы глаза, не откладывайте визит к врачу.

Катание на санках и тюбингах также может привести к серьёзным травмам, включая переломы позвоночника. Главный симптом такого перелома – затруднённое дыхание, возникающее из-за неправильного приземления. При переломе нижних позвонков грудного отдела может появиться боль между лопатками, которая может проявиться не сразу. Чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем выше шансы на успешное выздоровление.

Катание на тюбингах также требует соблюдения правил безопасности. Рекомендуется использовать специально подготовленные трассы, избегать столкновений и соблюдать очередность катания. Не следует кататься на тюбингах вдвоём, так как это увеличивает риск падений и травм.

В случае получения травмы головы, необходимо оценить симптомы. Если человек потерял сознание, испытывает тошноту, рвоту, вялость, сонливость или сильную головную боль, следует немедленно вызвать скорую помощь. При растяжении связок появится припухлость, в этом случае пострадавшего нужно уложить, наложить крестообразную повязку и приложить холод. При вывихе сустава необходимо обеспечить неподвижность конечности, приложить холод, наложить давящую повязку и обратиться за медицинской помощью. При переломе конечность следует зафиксировать валиками из одеял или полотенец и дождаться прибытия врача. К открытым переломам нельзя прикасаться – их следует накрыть чистой тканью и ждать помощи специалистов.

Ранее был опубликован график работы нижегородских больниц в новогодние праздники. Так, травматологические пункты при поликлиниках в праздничные дни продолжат работать круглосуточно и принимать пациентов всех возрастов.