БК "Пари НН" проиграл "Уралмашу" 73:76

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" в очередном матче Единой лиги ВТБ на своей площадке проиграли "Уралмашу" из Екатеринбурга со счетом 73:76. Об этом сообщается в соцсетях команды.

После первой половины игры нижегородцы уступали с разницей в 11 очков, но в третьей четверти хозяевам удалось переломить ход игры.

За пару минут до финальной сирены "Пари НН" выигрывал +2 очка, однако ошибки в концовке подарили победу сопернику.

После матча главный тренер БК "НН" Сергей Козин признал, что команда плохо начала эту игру. Он отметил огромное число потерь — 11, что не могло не сказаться на ходе матча.

"Так мы отдали "Уралмашу" преимущество. Тем не менее, по ходу встречи команда показала характер и вышла вперед на 3 очка. Н в решающей ситуации снова упустили подборы и подарили победу сопернику. Были совсем близко, но, к сожалению, не смогли поймать удачу".

Свой следующий матч (6+) БК "НН" сыграет 14 января на выезде против питерского "Зенита".

Ранее сообщалось, что БК "Пари НН" с минимальным счетом проиграл "Зениту-2" в Кубке России.