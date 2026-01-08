БК "Пари НН" с минимальным счетом уступил "Зениту-2" в Кубке России Спорт

Фото: БК "Пари НН"

Баскетбольный клуб "Зенит-2" одержал трудную победу над "Пари Нижний Новгород" в первом матче 1/4 финала Кубка России. Как сообщается в соцсетях БК "Пари НН", встреча прошла 7 января в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 84:83 в пользу хозяев площадки.

Питерская команда уверенно провела три четверти, захватив инициативу с самого начала: 23:20, 26:21 и 25:16. Однако в заключительном отрезке игры нижегородцы сумели собраться и сократили отставание — 10:26, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить исход встречи.

Несмотря на поражение, главный тренер "Пари НН" Сергей Козин выразил уважение к сопернику, отметив энергию и настрой молодых игроков "Зенита-2".

"Я считаю, что итог не так уж плох. Поздравляю "Зенит-2": вышли молодые, голодные парни и показали ту энергию, с которой должна играть команда. Мы же, к сожалению, снова не сделали выводов из прошлых ошибок — начали расслабленно, за что и были наказаны", — сказал Козин.

Он добавил, что его команда показала настоящий баскетбол лишь в четвёртой четверти, когда удалось вернуться в игру и даже создать моменты для победы. Однако, по словам тренера, всё ещё впереди: "Противостояние состоит из двух матчей. Всё решится во второй игре".

Ответная встреча (6+) между "Пари НН" и "Зенитом-2" пройдёт 28 января.

Ранее сообщалось, что БК "Пари НН" с победы стартовал в 2026 году, обыграв на выезде "Енисей" из Красноярска.