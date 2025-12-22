Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубань"

Фото:
БК "Пари НН" уступил краснодарскому "Локомотиву-Кубань" в напряжённой игре — 101:105.
Начало встречи осталось за "Локо" — краснодарцы быстро повели 6:0. Но хозяева быстро вернулись в игру. Концовка первой четверти осталась за "Пари НН" — 26:23.
Во второй десятиминутке "Локомотив" снова сравнял счёт. После рывка гостей на +8 Козин взял тайм-аут, и это сработало. Нижегородцы собрались и ушли на перерыв с минимальным отставанием — 51:52.
После большого перерыва Вашингтон снова взял инициативу — сначала сравнял счёт, потом вывел команду вперёд. Но "Локо" быстро ответил.
Эмоции зашкаливали — судьи выписали технические фолы сначала скамейке "Пари НН", а потом и самому тренеру. Несмотря на это, третья четверть осталась за нижегородцами — 75:74.
В последней четверти "Пари НН" даже вышел вперёд на 8 очков, но удержать преимущество не удалось. За 10 секунд до конца гости попали решающий трёхочковый и вырвали победу — 101:105.
Последний матч (6+) в этом году "Пари НН" проведёт дома 26 декабря против "Самары".
