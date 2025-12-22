Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Спорт

Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубань"

22 декабря 2025 09:38 Спорт
Баскетболисты Пари НН уступили Локомотиву-Кубань

Фото: БК "Пари НН"

БК "Пари НН" уступил краснодарскому "Локомотиву-Кубань" в напряжённой игре — 101:105.

Начало встречи осталось за "Локо" — краснодарцы быстро повели 6:0. Но хозяева быстро вернулись в игру. Концовка первой четверти осталась за "Пари НН" — 26:23.

Во второй десятиминутке "Локомотив" снова сравнял счёт. После рывка гостей на +8 Козин взял тайм-аут, и это сработало. Нижегородцы собрались и ушли на перерыв с минимальным отставанием — 51:52.

После большого перерыва Вашингтон снова взял инициативу — сначала сравнял счёт, потом вывел команду вперёд. Но "Локо" быстро ответил.

Эмоции зашкаливали — судьи выписали технические фолы сначала скамейке "Пари НН", а потом и самому тренеру. Несмотря на это, третья четверть осталась за нижегородцами — 75:74.

В последней четверти "Пари НН" даже вышел вперёд на 8 очков, но удержать преимущество не удалось. За 10 секунд до конца гости попали решающий трёхочковый и вырвали победу — 101:105.

Последний матч (6+) в этом году "Пари НН" проведёт дома 26 декабря против "Самары".

Ранее сообщалось, что волейболисты "Горького" разгромили "Динамо-Урал".

Ранее сообщалось, что волейболисты "Горького" разгромили "Динамо-Урал".

