БК "Пари НН" обыграл "Автодор" и прервал серию поражений

Фото:
Баскетболисты "Пари НН" одержали победу над саратовским "Автодором" со счётом 83:80 и прервали серию из четырёх поражений подряд. Игра получилась напряжённой и равной. Команды шли очко в очко на протяжении всей встречи.
Гости начали матч с рывка 12:0. Главный тренер хозяев Сергей Козин сразу взял тайм-аут. После паузы "Пари НН" быстро сократил отставание и сравнял счет — 23:23.
Во второй четверти хозяева вышли вперёд после точного броска Ильи Карпенкова. После этого "Пари НН" контролировал игру. К большому перерыву нижегородцы вели 43:40.
В начале третьей четверти разрыв вырос до двузначного. Однако "Автодор" быстро вернулся в игру. В заключительной четверти "Пари НН" вновь увеличил отрыв. Но гости сравняли счёт — 73:73.
Ключевым стал перебор фолов у "Автодора". Итог — 83:80 в пользу "Пари НН".
Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 21 декабря дома против "Локо-Кубани".
Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" завершил домашнюю серию поражением.
