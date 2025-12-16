  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 декабря 2025 09:22БК "Пари НН" обыграл "Автодор" и прервал серию поражений
15 декабря 2025 21:15"Торпедо-Горький" уступил "Торосу" в последнем домашнем матче года
15 декабря 2025 15:40Тренера "Торпедо" Дмитрия Богинова ввели в Зал славы отечественного хоккея
15 декабря 2025 10:58Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавит сборную Беларуси
14 декабря 2025 16:08Нижегородское "Торпедо" заключило контракт с нападающим Амиром Гараевым
14 декабря 2025 12:01КХЛ направит делегацию в Нижний Новгород для оценки готовности новой арены
12 декабря 2025 11:10Нижегородское "Торпедо" заключило пробный контракт с Донатом Стальновым
11 декабря 2025 21:40"Торпедо-Горький" покинул зону плей-офф, проиграв "Олимпии"
11 декабря 2025 18:16Архитектурный конкурс проведут по будущему проекту обновления "Водника"
11 декабря 2025 09:15Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у УНИКСа
Спорт

БК "Пари НН" обыграл "Автодор" и прервал серию поражений

16 декабря 2025 09:22 Спорт
БК Пари НН обыграл Автодор и прервал серию поражений

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" одержали победу над саратовским "Автодором" со счётом 83:80 и прервали серию из четырёх поражений подряд. Игра получилась напряжённой и равной. Команды шли очко в очко на протяжении всей встречи.

Гости начали матч с рывка 12:0. Главный тренер хозяев Сергей Козин сразу взял тайм-аут. После паузы "Пари НН" быстро сократил отставание и сравнял счет — 23:23.

Во второй четверти хозяева вышли вперёд после точного броска Ильи Карпенкова. После этого "Пари НН" контролировал игру. К большому перерыву нижегородцы вели 43:40.

В начале третьей четверти разрыв вырос до двузначного. Однако "Автодор" быстро вернулся в игру. В заключительной четверти "Пари НН" вновь увеличил отрыв. Но гости сравняли счёт — 73:73.

Ключевым стал перебор фолов у "Автодора". Итог — 83:80 в пользу "Пари НН".

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 21 декабря дома против "Локо-Кубани".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" завершил домашнюю серию поражением.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 09:15Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у УНИКСа
05 декабря 2025 09:48Баскетболисты "Пари НН" уступили "Бетсити Парма" в концовке матча
19 ноября 2025 09:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у "Зенита"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных