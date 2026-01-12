10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Крещенские морозы идут в Нижний Новгород

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в конце недели ждут настоящие Крещенский морозы. По данным сервиса "Яндекс Погода", температура воздуха может опуститься до -19 градусов.

Уже в пятницу, 16 января, дневная температура составит -13 градусов, а ночью похолодает до -17. 

В субботу и воскресенье, накануне Крещения, в Нижнем Новгороде ожидаются особенно морозные дни. Днем столбики термометров покажут -14, а ночью температура опустится до -18…-19 градусов. Осадков в эти дни не предвидится.

На само Крещение, 19 января, синоптики прогнозируют небольшое потепление. Днем ожидается -12, ночью — около -17 градусов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на первой рабочей неделе вновь пройдут снегопады, а ближе к выходным наступит похолодание.

Добавим, что в прошлом году на Крещение в столице Приволжья морозов не было — температура воздуха достигала 0…+1 градуса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
