Общество

Снегопады и похолодание ждут нижегородцев на предстоящей неделе

11 января 2026 10:26 Общество
Снегопады и похолодание ждут нижегородцев на предстоящей неделе

В Нижнем Новгороде на предстоящей неделе снова ожидаются снегопады, а ближе к выходным начнется похолодание. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 12 января, в городе будет -3, возможен снег. Во вторник, 13 января, также вероятны снежные осадки. Днем до -4, а ночью -6.

В среду, 14 января, в Нижнем Новгороде прогнозируют очередной снегопад. Дневная температура составит около -5, ночью похолодает до -7. В четверг, 15 января, вероятность снежных осадков по-прежнему сохранится. Днем будет -8, а ночью подморозит до -12.

В пятницу, 16 января, снегопады прекратятся и начнется похолодание. Дневная температура составит -12, а ночью похолодает до -15.

В субботу 17 января и в воскресенье, 18 января, синоптики прогнозируют солнечную и морозную погоду. В дневные часы столбик термометра покажет -13, а ночью опустится до -17.

Ранее сообщалось, что понижение температуры ожидается в Нижегородской области в последние дни новогодних каникул.

Морозы Погода Снег
