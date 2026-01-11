Нижегородские дорожники вывезли 142 тысячи кубометров снега за четыре дня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

За последние четыре дня с улиц Нижнего Новгорода убрали более 142 тысяч кубических метров снега. Такие данные 11 января озвучили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Как отметили в ведомстве, объём уборки снега в январе 2026 года установил новый исторический рекорд.

Перед началом первой рабочей недели после новогодних праздников основное внимание уделяется ускоренному вывозу накопившегося снега. По прогнозам, уже завтра, 12 января, в Нижний Новгород вновь придут снегопады, а высота снежного покрова вырастет еще на восемь сантиметров.

Главы районов осуществляют обходы проблемных участков, держа вопросы уборки снега на личном контроле.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода привлекли все доступные ресурсы для борьбы со снегом, включая муниципальные предприятия, подрядчиков и управляющие компании.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде 6 января прошло заседание оперативного штаба для координации действий городских служб в условиях снегопадов.