2025 год стал самым теплым в истории Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

2025 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили специалисты метеоцентра "ФОБОС" в телеграм-канале.

Так, среднегодовая температура воздуха в городе составила +7,4 градуса. Это на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году, когда средняя температура достигла +6,6 градуса.

Аналогичные температурные максимумы были зафиксированы ещё в 90 населённых пунктах России. Годовые рекорды тепла обновились на обширной территории — от Мурманской области на севере до Архангельской на юге, а также от Московской области на западе до Сахалина на востоке.

"Климат теплеет буквально у нас на глазах. В такой ситуации высока вероятность, что 2025 год станет самым тёплым и на всей территории нашей страны, однако пока анализ метеоданных не окончен", — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что похолодание ожидает нижегородцев на предрабочей неделе.