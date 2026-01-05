2025 год стал самым теплым в истории Нижнего Новгорода

Фото:
2025 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили специалисты метеоцентра "ФОБОС" в телеграм-канале.
Так, среднегодовая температура воздуха в городе составила +7,4 градуса. Это на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году, когда средняя температура достигла +6,6 градуса.
Аналогичные температурные максимумы были зафиксированы ещё в 90 населённых пунктах России. Годовые рекорды тепла обновились на обширной территории — от Мурманской области на севере до Архангельской на юге, а также от Московской области на западе до Сахалина на востоке.
"Климат теплеет буквально у нас на глазах. В такой ситуации высока вероятность, что 2025 год станет самым тёплым и на всей территории нашей страны, однако пока анализ метеоданных не окончен", — отметили синоптики.
Ранее сообщалось, что похолодание ожидает нижегородцев на предрабочей неделе.
