Нижегородская скорая помощь совершила 29 тысяч выездов в новогодние праздники

13 января 2026 11:28 Общество
Фото: Максим Герасимов

Службы здравоохранения Нижегородской области обеспечивали круглосуточную медицинскую помощь в период новогодних каникул — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Все это время экстренные и неотложные службы региона работали в усиленном режиме.

Скорая медицинская помощь за праздничные дни совершила почти 29 тысяч выездов. Пиковая нагрузка пришлась на 1, 2, 3 и 5 января, когда количество обращений от граждан было особенно высоким.

По информации регионального министерства здравоохранения, ежедневно на территории области дежурили около 220 бригад скорой помощи. Их работу координировал Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

В усиленном режиме трудились и специалисты экстренной консультативной медицинской помощи. Врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко и детского консультативно-диагностического центра при областной детской клинической больнице провели десятки очных и дистанционных консультаций.

Также были организованы телемедицинские сеансы с федеральными и региональными клиниками, выездные операции и эвакуация тяжелых пациентов в специализированные медучреждения.

Кроме того, тысячи медицинских работников обеспечивали бесперебойную работу стационаров, поликлиник и других амбулаторных подразделений. Они продолжали оказывать помощь жителям области даже в праздничные дни.

"Нижегородские медики вновь доказали свою преданность профессии. Их самоотверженный труд в эти дни заслуживает самой высокой оценки и глубочайшего уважения. Спасибо каждому, кто выполнял свой служебный долг," - подчеркнула министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

В минздраве напомнили, что зимние праздники традиционно сопровождаются повышенным числом обращений за медицинской помощью. Причины — падения на обледенелых улицах, переохлаждения и травмы от пиротехники.

Так, за новогодние каникулы пострадали 16 человек в результате неправильного обращения с фейерверками, среди них — 9 детей. Семеро пострадавших были госпитализированы.

Медики призывают нижегородцев соблюдать меры предосторожности и после завершения праздников. Ответственное отношение к своему здоровью и профилактика — залог хорошего самочувствия и долгой жизни.

Ранее сообщалось, что около 43 тысяч нижегородцев прошли обследования в "Поездах здоровья" в 2025 году.

