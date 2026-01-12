Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Около 7,7 тысячи нижегородцев прошли диспансеризацию в новогодние праздники

12 января 2026 19:00 Общество
Около 7,7 тысячи нижегородцев прошли диспансеризацию в новогодние праздники

Фото: Никита Духник

Более 7,7 тысячи жителей Нижегородской области воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в новогодние каникулы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В праздничные дни в поликлиниках работали кабинеты медицинской профилактики. Это позволило пациентам обращаться к врачам без длительного ожидания и в комфортной обстановке. Многие приходили на обследование вместе с родственниками — целыми семьями.

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отметила важность первого этапа диспансеризации, который проводился в эти дни. По её словам, это наиболее эффективный метод скрининга, позволяющий выявить потенциальные заболевания или факторы риска на ранней стадии.

"Благодарю всех, кто, несмотря на праздничное настроение, нашёл время для заботы о здоровье — своём и своих близких. Особая признательность тем, кто привёл на обследование пожилых членов семьи", — подчеркнула Наталья Савицкая.

По данным врачей, чаще всего в ходе таких осмотров выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, а также патологии органов дыхания и пищеварения.

Профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он направлен на повышение продолжительности жизни россиян и охватывает широкий спектр направлений — от модернизации медучреждений до внедрения современных методов диагностики и лечения хронических заболеваний.

Согласно действующим правилам, граждане старше 18 лет могут проходить профилактический медосмотр ежегодно. Диспансеризация проводится раз в три года для лиц от 18 до 39 лет и ежегодно — для тех, кто старше 40 лет. Также предусмотрены дополнительные обследования по репродуктивному здоровью для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Пройти профилактические процедуры можно в поликлинике по месту прикрепления — в отделениях и кабинетах медпрофилактики. Кроме того, доступна подача заявки через портал Госуслуг.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он включает 11 федеральных направлений, среди которых — борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие медицинской реабилитации, совершенствование экстренной помощи, цифровизация здравоохранения, а также укрепление кадрового потенциала отрасли.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде организовали и провели первую ночную диспансеризацию.

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
