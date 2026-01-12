38 человек доставили в нижегородский вытрезвитель за новогодние каникулы

Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 13:4038 человек доставили в нижегородский вытрезвитель за новогодние каникулы
12 января 2026 12:53Автобус №130 начал курсировать между Кстовом и Нижним Новгородом
12 января 2026 12:43Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
12 января 2026 12:29Городская баня в Богородске возобновит работу 16 января
12 января 2026 12:12Мудров выразил надежду найти инвестора для фуникулера в Городце
12 января 2026 12:06Новый ФАП открыли в деревне Чертас Большеболдинского округа
12 января 2026 11:54Соцучастковые устроили новогоднее представление для воспитанников центра "Улыбка"
12 января 2026 11:50Законопроект об обязательной индексации зарплат внесли в Госдуму
12 января 2026 11:19Нижегородцам рассказали, когда снова будут 12-дневные новогодние каникулы
12 января 2026 11:04Крещенские морозы идут в Нижний Новгород
Общество

12 января 2026 13:40 Общество
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С 1 по 11 января 2026 года в отделение естественного вытрезвления, работающее на базе Областного центра социально-трудовой реабилитации граждан, поступили 38 человек. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсоцполитики.

Отметим, что за весь 2025 год отделение оказало помощь почти 380 гражданам. Также сообщалось, что в регионе за прошлый год зафиксировано снижение потребления алкоголя на душу населения на 14%.

Ранее мы рассказывали, что в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде четверо несовершеннолетних были госпитализированы с алкогольным отравлением.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Алкоголь Здравоохранение Социальная сфера
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
