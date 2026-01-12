38 человек доставили в нижегородский вытрезвитель за новогодние каникулы Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С 1 по 11 января 2026 года в отделение естественного вытрезвления, работающее на базе Областного центра социально-трудовой реабилитации граждан, поступили 38 человек. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсоцполитики.

Отметим, что за весь 2025 год отделение оказало помощь почти 380 гражданам. Также сообщалось, что в регионе за прошлый год зафиксировано снижение потребления алкоголя на душу населения на 14%.

Ранее мы рассказывали, что в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде четверо несовершеннолетних были госпитализированы с алкогольным отравлением.