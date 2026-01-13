10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

13-летнего школьника вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде

13 января 2026 12:38 Общество
13-летнего школьника вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде

Фото: ПСО "Рысь"

В Нижнем Новгороде ведутся поиски 13-летнего Максима Панина. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного центра "Рысь".

12 января подросток ушёл из дома на улице Артельной и до настоящего времени не вернулся.

Максим худощавого телосложения, рост 140 см. У него тёмно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в чёрную куртку с капюшоном, тёмно-серые джинсы, чёрные кроссовки и чёрную шапку. С собой у него был чёрный рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102.

Ранее сообщалось, что 86 человек искали в Нижегородской области в декабре 2025 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных