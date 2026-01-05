Более 80 человек пропали в Нижегородской области в декабре Общество

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" подвёл итоги работы за декабрь 2025 года, касающейся розыска пропавших людей в Нижегородской области.

Так, за месяц поступило 86 заявок на поиск без вести пропавших.

Из этого числа 70 человек были найдены живыми. Двоих, к сожалению, обнаружили погибшими. В четырёх случаях помощь поисковиков не потребовалась.

Поиски десяти человек продолжаются.

Всего за 2025 год отряд искал 1565 человек, их них 1042 - взрослые, а 523 - подростки и дети. 76 совершеннолетних найдены погибшими.

Ранее сообщалось, что более 1500 пропавших нижегородцев удалось найти в прошлом году.