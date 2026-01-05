Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 января 2026 17:05Более 80 человек пропали в Нижегородской области в декабре
05 января 2026 15:31Как изменятся цены в Нижегородской областной стоматологии в 2026 году
05 января 2026 14:45Где и когда пройдут рождественские службы в Нижнем Новгороде
05 января 2026 13:58Глеб Никитин получил звание эколога-мецената 2025 года
05 января 2026 13:002025 год стал самым теплым в истории Нижнего Новгорода
05 января 2026 11:51Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Балахнинском округе
05 января 2026 11:40Проход для пешеходов открыли у стройплощадки метро на площади Свободы
05 января 2026 11:04В Заволжье нашли троих подростков, заблудившихся в лесу
05 января 2026 10:30Более 30,7 тысячи нижегородцев прошли профориентацию в 2025 году
05 января 2026 09:12Нижегородский физик назвал самые зрелищные события звездного неба в 2026 году
Общество

Более 80 человек пропали в Нижегородской области в декабре

05 января 2026 17:05 Общество
Более 80 человек пропали в Нижегородской области в декабре

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" подвёл итоги работы за декабрь 2025 года, касающейся розыска пропавших людей в Нижегородской области.

Так, за месяц поступило 86 заявок на поиск без вести пропавших.

Из этого числа 70 человек были найдены живыми. Двоих, к сожалению, обнаружили погибшими. В четырёх случаях помощь поисковиков не потребовалась.
Поиски десяти человек продолжаются.

Всего за 2025 год отряд искал 1565 человек, их них 1042 - взрослые, а 523 - подростки и дети. 76 совершеннолетних найдены погибшими.

Ранее сообщалось, что более 1500 пропавших нижегородцев удалось найти в прошлом году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поиск пропавшие ПСО Волонтер
Поделиться:
Новости по теме
05 января 2026 11:04В Заволжье нашли троих подростков, заблудившихся в лесу
03 января 2026 20:08Пропавшую накануне Нового года 13-летнюю нижегородку нашли живой
02 декабря 2025 17:50За ноябрь в Нижегородской области пропали 128 человек
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных