Общество

Пропавшую накануне Нового года 13-летнюю нижегородку нашли живой

03 января 2026 20:08 Общество
Пропавшую накануне Нового года 13-летнюю нижегородку нашли живой

13-летняя школьница, которая пропала в Нижнем Новгороде накануне Нового года, найдена живой. Об этом вечером 4 января сообщили в ПСО "Волонтер". 

Поисковики поблагодарили всех за помощь в распространении ориентировки с приметами девочки. 

Напомним, по данным поисково-спасательного центра "Рысь", за прошлый год поступило 1,8 тысячи заявок на поиск людей. Более 1,5 тысячи были найдены живыми, 91 человека обнаружили мертвым

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Поиск пропавшие ПСО Волонтер
