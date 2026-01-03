Пропавшую накануне Нового года 13-летнюю нижегородку нашли живой

13-летняя школьница, которая пропала в Нижнем Новгороде накануне Нового года, найдена живой. Об этом вечером 4 января сообщили в ПСО "Волонтер".
Поисковики поблагодарили всех за помощь в распространении ориентировки с приметами девочки.
Напомним, по данным поисково-спасательного центра "Рысь", за прошлый год поступило 1,8 тысячи заявок на поиск людей. Более 1,5 тысячи были найдены живыми, 91 человека обнаружили мертвым.
