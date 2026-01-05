В Заволжье нашли троих подростков, заблудившихся в лесу

Фото:
Троих подростков, заблудившихся в лесу Заволжья, нашли вечером 4 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Волонтёр".
Сигнал поступил в 20:52. Подростки сообщили, что находятся в районе озера или заболоченной местности. Связь с ними поддерживалась, что позволило провести опрос и уточнить примерное местоположение. Волонтёры отметили, что старались не расходовать заряд телефонов подростков.
Сразу после этого был объявлен срочный сбор. Поисковики начали формировать экипажи, выдвигать проходимую технику, связываться с кинологами и другими поисковыми отрядами.
К моменту прибытия волонтёров на месте уже работали сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы района. Совместными усилиями подростков удалось найти. Их передали бригаде скорой помощи.
Также 4 января завершились поиски 13-летней девочки, пропавшей в Нижнем Новгороде накануне Нового года. Её нашли живой.
Напомним, по данным ПСО "Рысь", в 2025 году в Нижегородской области удалось найти более 1500 пропавших людей.
