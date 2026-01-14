Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Четвертый корпус Нижегородского кремля, ранее пустовавший после переезда Арбитражного суда Волго-Вятского округа, вновь используется по назначению. Теперь в историческом здании размещены несколько исполнительных органов власти Нижегородской области.

После того как суд переехал во Дворец труда на Большой Покровской, трехэтажное здание в кремле временно не эксплуатировалось.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в управделами регионального правительства, в настоящее время в корпусе работают сотрудники двух государственных учреждений — ГБУ НО "Нижегородский кремль" и ГБУ "Центр размещения заказа Нижегородской области". Также часть помещений заняли сотрудники Государственно-правового департамента.

Возможности дальнейшей оптимизации пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что городская администрация отказалась от переезда в торговый центр "Этажи".