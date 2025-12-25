Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:22Глеб Никитин исполнит мечты детей из Нижегородской области и Харцызска
25 декабря 2025 18:13Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке стримингового сервиса Twitch
25 декабря 2025 17:56Движение нижегородских трамваев №6 и №7 восстановлено после инцидента
25 декабря 2025 17:47Мемориальную доску хоккеисту Александру Скворцову открыли в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 17:32НОФ рассматривает три варианта использования "Этажей" в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 17:17Нижегородцы начали переезжать из аварийного жилья в новый дом на Зайцева
25 декабря 2025 16:58Нижегородец требует вернуть квартиру, проданную по "схеме Долиной"
25 декабря 2025 16:36В Арзамасе простятся с известным музыкантом Вадимом Власовым
25 декабря 2025 16:28Пять деревень станут селами в Чкаловском округе
Общество

НОФ рассматривает три варианта использования "Этажей" в Нижнем Новгороде

25 декабря 2025 17:32 Общество
НОФ рассматривает три варианта использования Этажей в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородская областная фармация рассматривает три возможных сценария использования здания бывшего торгового центра "Этажи" на улице Белинского. Об этом рассказал генеральный директор НОФ Павел Ястребов на пресс-конференции 25 декабря, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Первый вариант предусматривает продажу здания. Второй — передать здание профильной государственной структуре, которая сможет сдавать его в аренду под специализированную деятельность. Третий вариант — разместить там медицинские или научные организации.

Ранее рассматривалась идея открыть в здании офисы, однако, по словам Ястребова, расчёты показали, что переоборудование потребует значительных финансовых вложений. В то же время для нужд науки или здравоохранения объект может быть использован с минимальными изменениями.

Все предложения по дальнейшему использованию здания уже направлены в правительство Нижегородской области. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, НОФ приобрела здание бывшего ТЦ "Этажи" в январе 2025 года. Была информация, что туда переедет нижегородская мэрия. Однако в итоге переезд отложили

Ранее сообщалось, что министр спорта Дмитрий Кабайло рассказал, куда ведомство может съехать со стадиона на Стрелке.

Недвижимость НОФ Торговый центр
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
