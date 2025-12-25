НОФ рассматривает три варианта использования "Этажей" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородская областная фармация рассматривает три возможных сценария использования здания бывшего торгового центра "Этажи" на улице Белинского. Об этом рассказал генеральный директор НОФ Павел Ястребов на пресс-конференции 25 декабря, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Первый вариант предусматривает продажу здания. Второй — передать здание профильной государственной структуре, которая сможет сдавать его в аренду под специализированную деятельность. Третий вариант — разместить там медицинские или научные организации.

Ранее рассматривалась идея открыть в здании офисы, однако, по словам Ястребова, расчёты показали, что переоборудование потребует значительных финансовых вложений. В то же время для нужд науки или здравоохранения объект может быть использован с минимальными изменениями.

Все предложения по дальнейшему использованию здания уже направлены в правительство Нижегородской области. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, НОФ приобрела здание бывшего ТЦ "Этажи" в январе 2025 года. Была информация, что туда переедет нижегородская мэрия. Однако в итоге переезд отложили.

