Кабайло рассказал, куда минспорта может съехать со стадиона на Стрелке

Дмитрий Кабайло рассказал о возможном переезде министерства спорта Нижегородской области с "Совкомбанк Арены".

Напомним, о планах минспорта съехать из офиса на стадионе на Стрелке стало известно осенью 2024 год. Как ранее пояснял министр спорта региона Дмитрий Кабайло, работа на стадионе сопряжена с рядом неудобств, включая строгий пропускной режим и отсутствие условий для полноценной деятельности государственного учреждения. В здании нет необходимых кабинетов, архивных и технических помещений, а переоборудовать его "под себя" не представляется возможным.

Однако альтернативной локации пока нет. Несмотря на это, у министерства уже есть предпочтения по будущему расположению.

"Нам очень нравится "жить" на Мещере, потому что здесь колоссальное сосредоточение спортивных объектов: Ледовая арена, футбольная арена, ФОК "Мещерский", спортивная школа "Мещера", близко до Борской базы. Для нас это идеальное место. В любом случае в обозримом будущем мы планируем переехать, но будем искать место где-то здесь, поблизости", — отметил министр в интервью НИА "Нижний Новгород".

При этом вариант размещения на новой Ледовой арене на Стрелке не рассматривается. Все помещения там уже распределены, и условия для работы министерства были бы аналогичны нынешним — с теми же ограничениями.

Ранее сообщалось, что новый теннисный комплекс появится на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. 

Теги:
Дмитрий Кабайло Недвижимость Спорт
