Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Популярные комментарии за год
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
29 октября 2025 18:43Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Политика
30 декабря 2025 12:35Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"
30 декабря 2025 11:48Иван Уланов возглавил Кстовский район после объединения с Нижним Новгородом
29 декабря 2025 10:28Путин: В конкурсе "Лидеры России. Команда" будут оценивать умение работать вместе
26 декабря 2025 17:05Игорь Пантюхин возглавит министерство демографии в Нижегородской области
26 декабря 2025 16:39Эксперт-мониторинг событий с 19 по 26 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
25 декабря 2025 17:58Андрей Самсонов: "В 2025 году был задан вектор развития Нижнего Новгорода"
25 декабря 2025 17:50Нижегородские эксперты подвели итоги 2025 года
23 декабря 2025 16:59Глеб Никитин предложил пересмотреть принципы распределения депутатского фонда
23 декабря 2025 16:16Мишустин рассказал, как выполняются поручения президента после прямой линии
23 декабря 2025 15:39Первую медаль "За поддержку СВО" вручили вдове нижегородского депутата
Политика

Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи"

30 декабря 2025 12:35 Политика
Юрий Шалабаев: Мэрия отказалась от переезда в ТЦ Этажи

Фото: Максим Герасимов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на пресс-конференции 30 декабря сообщил, что администрация отказалась от переезда в торговый центр "Этажи".

"Первое, формально и официально нигде не установлено, что торговый центр "Этажи" был куплен для администрации города Нижнего Новгорода. Да, обсуждения такие велись, но мы от этой идеи, от этого решения отказались В том числе, по причине текущих экономических условий, сейчас слишком дорого", - подчеркнул мэр.

Он также добавил, что переезд администрации из Нижегородского кремля был бы правильным решением.

"Вопрос на повестке все еще стоит, мы его немного отсрочим. В части "Этажей "пока переезд отложен, не рассматривается", - заключил Шалабаев.

В октябре 2025 года стало известно, что точные сроки переезда нижегородской мэрии в ТЦ "Этажи" пока не определены. Впервые планы по переезду подразделений администрации Нижнего Новгорода в здание бывшего ТЦ "Этажи" были озвучены в январе 2025 года.

Администрация Нижнего Новгорода Торговый центр Юрий Шалабаев
