Юрий Шалабаев: "Мэрия отказалась от переезда в ТЦ "Этажи" Политика

Фото: Максим Герасимов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на пресс-конференции 30 декабря сообщил, что администрация отказалась от переезда в торговый центр "Этажи".

"Первое, формально и официально нигде не установлено, что торговый центр "Этажи" был куплен для администрации города Нижнего Новгорода. Да, обсуждения такие велись, но мы от этой идеи, от этого решения отказались В том числе, по причине текущих экономических условий, сейчас слишком дорого", - подчеркнул мэр.

Он также добавил, что переезд администрации из Нижегородского кремля был бы правильным решением.

"Вопрос на повестке все еще стоит, мы его немного отсрочим. В части "Этажей "пока переезд отложен, не рассматривается", - заключил Шалабаев.

В октябре 2025 года стало известно, что точные сроки переезда нижегородской мэрии в ТЦ "Этажи" пока не определены. Впервые планы по переезду подразделений администрации Нижнего Новгорода в здание бывшего ТЦ "Этажи" были озвучены в январе 2025 года.