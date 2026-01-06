Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 16 января Афиша

В кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде 16 января пройдёт XIX Рождественский хоровой собор (0+).

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, в этом году на одной сцене выступят хоровые коллективы из Москвы, Владимира, Рязани и Нижнего Новгорода. В программе — духовная музыка и праздничные рождественские произведения.

Собор проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Организаторами выступают отдел культуры Нижегородской епархии, министерство культуры Нижегородской области и департамент культуры администрации города.

Режиссёром и главным дирижёром хорового собора станет заслуженный деятель культуры и искусств Нижнего Новгорода Иван Стольников. Музыкальное оформление подготовит Кира Молева.

Рождественский хоровой собор стартует в 15:00. Вход свободный.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 января в 92 храмах Нижнего Новгорода будут совершены ночные богослужения. Расписание Рождественских богослужений можно посмотреть здесь.