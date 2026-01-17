Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Замгубернатора Нижегородской области Чечерин проведет личный прием граждан 29 января

Замгубернатора Нижегородской области Чечерин проведет личный прием граждан 29 января

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

29 января 2026 года с 13:00 заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу Нижний Новгород, улица Костина, 2.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне.

Андрей Чечерин координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по следующим вопросам:

– формирование и реализация государственной политики и осуществление управления в сфере охраны здоровья граждан;

– реализация государственной политики в области обязательного медицинского страхования в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

– формирование и реализация государственной политики в Нижегородской области в сфере образования и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, социальная поддержка обучающихся, а также реализация на территории региона основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам (831) 439-04-98, (831) 430-96-39.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до даты его проведения.

