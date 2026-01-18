10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 января 2026 17:58Женщина погибла при пожаре в Ковернине
18 января 2026 16:01Мужчина погиб при пожаре в поселке Арья Нижегородской области
18 января 2026 14:02Мошенники выманили у жительницы Арзамаса более 2 млн рублей под видом инвестиций
18 января 2026 09:47Неисправные дымоходы стали причиной четырех пожаров в Нижегородской области
18 января 2026 09:00Более 380 пьяных водителей выявлено в Нижегородской области с начала 2026 года
17 января 2026 16:52Курятник сгорел на 48 "квадратах" в Богородском округе
17 января 2026 13:39Отек мозга и асфиксия: вскрылись новые детали гибели младенца в Кстове
17 января 2026 13:19Экс-заммэра Сарова Михаил Щербак находится под подпиской о невыезде
17 января 2026 12:3797-летняя нижегородка лишилась крупной суммы после звонка из "поликлиники"
17 января 2026 12:16Из горящего дома в Ленинском районе эвакуированы 9 человек
Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Ковернине

18 января 2026 17:58 Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Ковернине

Фото: МЧС по Нижегородской области

53-летняя женщина погибла при пожаре в Ковернине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

По его данным, за ночь в Нижегородской области произошло три пожара, причиной которых, по предварительным данным, стали нарушения при эксплуатации печного отопления.

В Ковернине на улице Заречной загорелся нежилой дом площадью 204 квадратных метра. В результате пожара погибла женщина. 

В Кстове произошло возгорание вагончика площадью 10 квадратных метров. Пожар обошёлся без жертв и пострадавших.

Ещё один пожар зафиксирован в Ворсме. в переулке Северном загорелся частный жилой дом. Огонь повредил внутреннюю отделку и потолок на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал. 

Всего к тушению трех пожаров привлекались 39 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

"Во всех случаях причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность печи, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", - отметили в МЧС. 

В ведомстве напомнили о необходимости регулярно проверять и ремонтировать печи и дымоходы, не перекаливать отопительные приборы, не оставлять их без присмотра и не сушить на них вещи. Также важно установить пожарные извещатели и датчики угарного газа.

Отметим, что накануне по этой же причине в Нижегородской области произошло четыре пожара. К счастью, обошлось без погибших. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Смертность
Поделиться:
Новости по теме
17 января 2026 16:52Курятник сгорел на 48 "квадратах" в Богородском округе
16 января 2026 09:18Пожар произошел в Кудьминской промзоне
12 января 2026 16:13Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных