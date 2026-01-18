Женщина погибла при пожаре в Ковернине Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

53-летняя женщина погибла при пожаре в Ковернине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По его данным, за ночь в Нижегородской области произошло три пожара, причиной которых, по предварительным данным, стали нарушения при эксплуатации печного отопления.

В Ковернине на улице Заречной загорелся нежилой дом площадью 204 квадратных метра. В результате пожара погибла женщина.

В Кстове произошло возгорание вагончика площадью 10 квадратных метров. Пожар обошёлся без жертв и пострадавших.

Ещё один пожар зафиксирован в Ворсме. в переулке Северном загорелся частный жилой дом. Огонь повредил внутреннюю отделку и потолок на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал.

Всего к тушению трех пожаров привлекались 39 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

"Во всех случаях причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность печи, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", - отметили в МЧС.

В ведомстве напомнили о необходимости регулярно проверять и ремонтировать печи и дымоходы, не перекаливать отопительные приборы, не оставлять их без присмотра и не сушить на них вещи. Также важно установить пожарные извещатели и датчики угарного газа.

Отметим, что накануне по этой же причине в Нижегородской области произошло четыре пожара. К счастью, обошлось без погибших.