Пожар произошел в Кудьминской промзоне

В Кудьминской промышленной зоне Нижнего Новгорода произошло возгорание, охватившее площадь в 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники и 30 сотрудников пожарной службы. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать жертв и пострадавших.
Причины происшествия в настоящее время устанавливаются дознавателями чрезвычайного ведомства.
Ранее сообщалось, что 48-летний мужчина погиб при пожаре дома на Бору.
