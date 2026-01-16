Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Происшествия
16 января 2026 09:35Саплина: нижегородский живодер в шинели остается в психбольнице
16 января 2026 09:18Пожар произошел в Кудьминской промзоне
15 января 2026 20:29Житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь
15 января 2026 20:13Водитель получил 3 года за смертельное ДТП с подростком в Городце
15 января 2026 18:15Нижегородский СК рассказал о самых громких преступлениях последних лет
15 января 2026 17:53Суд объединил два уголовных дела Ильи Халтурина
15 января 2026 17:22СК установил связь между покушением на Прилепина и убийством Татарского
15 января 2026 16:47Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде
15 января 2026 16:28Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях
15 января 2026 15:14Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове
Происшествия

Пожар произошел в Кудьминской промзоне

16 января 2026 09:18 Происшествия
Пожар произошел в Кудьминской промзоне

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Кудьминской промышленной зоне Нижнего Новгорода произошло возгорание, охватившее площадь в 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники и 30 сотрудников пожарной службы. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать жертв и пострадавших.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются дознавателями чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось, что 48-летний мужчина погиб при пожаре дома на Бору.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных