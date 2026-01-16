Пожар произошел в Кудьминской промзоне Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Кудьминской промышленной зоне Нижнего Новгорода произошло возгорание, охватившее площадь в 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Для тушения пожара были привлечены 10 единиц техники и 30 сотрудников пожарной службы. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать жертв и пострадавших.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются дознавателями чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось, что 48-летний мужчина погиб при пожаре дома на Бору.