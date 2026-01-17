Курятник сгорел на 48 "квадратах" в Богородском округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Курятник сгорел на площади 48 квадратных метров в деревне Непецино Богородского округа 17 января.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на момент прибытия первых пожарных подразделений происходило открытое горение строения. Его ликвидацией занимались 14 человек личного состава.

В результате никто не погиб и не пострадал.

Предварительно, возгорание произошло из-за неправильного устройства либо неисправности дымовой трубы.

