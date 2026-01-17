10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Происшествия

Курятник сгорел на 48 "квадратах" в Богородском округе

17 января 2026 16:52 Происшествия
Курятник сгорел на 48 квадратах в Богородском округе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Курятник сгорел на площади 48 квадратных метров в деревне Непецино Богородского округа 17 января.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на момент прибытия первых пожарных подразделений происходило открытое горение строения. Его ликвидацией занимались 14 человек личного состава. 

В результате никто не погиб и не пострадал. 

Предварительно, возгорание произошло из-за неправильного устройства либо неисправности дымовой трубы. 

Напомним, что в новогодние каникулы вспыхнул страшный пожар на ферме в поселке Старцево Городецкого округа. В результате погибли 150 животных

Теги:
Богородский район МЧС Пожар
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных