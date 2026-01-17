Курятник сгорел на 48 "квадратах" в Богородском округе

Фото:
Курятник сгорел на площади 48 квадратных метров в деревне Непецино Богородского округа 17 января.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, на момент прибытия первых пожарных подразделений происходило открытое горение строения. Его ликвидацией занимались 14 человек личного состава.
В результате никто не погиб и не пострадал.
Предварительно, возгорание произошло из-за неправильного устройства либо неисправности дымовой трубы.
Напомним, что в новогодние каникулы вспыхнул страшный пожар на ферме в поселке Старцево Городецкого округа. В результате погибли 150 животных.
