Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники Происшествия

Два пожара из-за неправильного использования пиротехники произошло в новогодние каникулы на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате 16 человек, включая восьмерых детей, получили травмы.

Всего с начала 2026 года в регионе зарегистрировано 128 пожаров. Сотрудники МЧС эвакуировали 154 человека, среди которых 24 ребёнка. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Кроме того, удалось спасти 27 человек, включая четырёх несовершеннолетних. К сожалению, в результате пожаров погибли восемь человек.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске фейерверк залетел в окно квартиры и спровоцировал пожар.

Кстати, за новогодние каникулы в регионе было зарегистрировано 75 ДТП с пострадавшими. В результате аварий погибли три человека.