Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 января 2026 16:40Мошенники обманули жительницу Арзамаса почти на миллион рублей
12 января 2026 16:13Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники
12 января 2026 15:10126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года
12 января 2026 14:2959-летний сторож Дзержинского водоканала умер на работе
12 января 2026 13:11С "банды амазонок", убившей нижегородского СОБРовца, взыскивают 5 млн рублей
12 января 2026 09:56Жителя Арзамаса осудят за попытку поджога административного здания
11 января 2026 17:40Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной
11 января 2026 15:27Четыре бани сгорели в Нижегородской области за сутки
11 января 2026 13:09Бастрыкин заинтересовался нижегородским домом на улице Вологдина
11 января 2026 09:28Угонщика КамАЗа задержали в Перевозском районе
Происшествия

Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники

12 января 2026 16:13 Происшествия
Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники

Два пожара из-за неправильного использования пиротехники произошло в новогодние каникулы на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате 16 человек, включая восьмерых детей, получили травмы.

Всего с начала 2026 года в регионе зарегистрировано 128 пожаров. Сотрудники МЧС эвакуировали 154 человека, среди которых 24 ребёнка. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Кроме того, удалось спасти 27 человек, включая четырёх несовершеннолетних. К сожалению, в результате пожаров погибли восемь человек.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске фейерверк залетел в окно квартиры и спровоцировал пожар.

Кстати, за новогодние каникулы в регионе было зарегистрировано 75 ДТП с пострадавшими. В результате аварий погибли три человека.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Салют
Поделиться:
Новости по теме
11 января 2026 15:27Четыре бани сгорели в Нижегородской области за сутки
31 декабря 2025 15:37Нижегородцам напомнили о правилах обращения с пиротехникой
27 декабря 2025 10:10Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных