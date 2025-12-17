Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Число убийств увеличилось на 6,5% в Нижегородской области в 2025 году

17 декабря 2025 18:56
Число убийств увеличилось на 6,5% в Нижегородской области в 2025 году

В Нижегородской области с января по ноябрь 2025 года зарегистрировано 30 504 преступления. Это на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные регионального управления МВД.

Несмотря на общее снижение числа преступлений, зафиксирован рост по ряду тяжких статей. Так, количество убийств увеличилось на 6,5% до 164 случаев.

Зато на 9,7% стало меньше преступлений против личности. Таких дел зарегистрировали 3212.

Также снизилось число случаев причинения вреда здоровью. Тяжёлый вред зафиксировали в 210 эпизодах (на 10,6% меньше), средней тяжести — в 300 (снижение на 19,1%), лёгкий — в 457 (минус 11,9%). Побоев стало почти в два с половиной раза меньше — 42 случая.

Параллельно с этим выросло число преступлений, совершённых в общественных местах. Таких случаев стало на 1,5% больше. В том числе на 7% увеличилось количество хулиганств и правонарушений, представляющих угрозу жизни и имуществу граждан — с 5 449 до 5 830.

А вот уличная преступность пошла на спад. Число подобных правонарушений сократилось на 16,7% — с 3 659 до 3 048.

Ранее сообщалось, что 228 тысяч рублей составила средняя взятка в 2025 году.

