Средняя взятка в Нижегородской области составила 228 000 рублей Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Средний размер взятки в Нижегородской области составил 228 тысяч рублей в 2025 году. Однако в ряде уголовных дел фигурируют суммы, превышающие 500 тысяч рублей. Об этом сообщил врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону Михаил Ксенофонтов на пресс-конференции, посвящённой итогам антикоррупционной деятельности в 2025 году. Мероприятие в СУ СКР по региону посетил посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По данным Ксенофонтова, всего было выявлено 274 преступления коррупционной направленности. Из них 231 относится к категории тяжких и особо тяжких.

141 преступление совершено в крупном и особо крупном размере. По 197 делам в суд направлены обвинительные заключения в отношении 132 человек. Из них 35 — участники ОПГ.

По сравнению с прошлым годом число особо опасных коррупционных преступлений, в том числе фактов получения взяток, увеличилось на 18,6%. При этом случаев получения взятки в крупном и особо крупном размере стало больше на 9,1%.

По статье 290 УК РФ (получение взятки) к уголовной ответственности привлечён 31 человек.

Ранее сообщалось, что в четыре раза увеличилось число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников. В уходящем году под следствием оказались шесть лиц, обладающих особым правовым статусом.