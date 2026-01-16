60% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков" Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

На участке между Комсомольской площадью и парком "Дубки" продолжается демонтаж старых трамвайных рельсов. Рабочие также убирают снег, чтобы не мешал дальнейшим работам.

Как рассказали в компании "Экологические проекты", к декабрю подрядчик уже разобрал около 60% путей на этом отрезке.

Напомним, ремонт начался 15 декабря. Из-за него временно не ходят трамваи №3 и №21. Они вернутся на маршрут после завершения работ.

Всего планируется заменить 8,3 километра трамвайных путей и полностью обновить контактную сеть.

Ремонт должен закончиться в ноябре 2026 года. Работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

