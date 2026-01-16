У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 15:30НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции
16 января 2026 15:1660% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков"
16 января 2026 15:00Нижегородский загородный клуб закрыли из-за возможной угрозы пожара
16 января 2026 14:53Партийный десант "Единой России" проверил качество капитального ремонта Балахнинской ЦРБ
16 января 2026 14:47В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым
16 января 2026 14:35В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:07ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин
16 января 2026 13:48Прощание с анестезиологом НОДКБ Дмитрием Тимофеевым пройдет 17 января
16 января 2026 13:11Карантин ввели из-за вспышки бешенства в лысковской Чернухе
Общество

60% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков"

16 января 2026 15:16 Общество
60% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до Дубков

Фото: ООО "Экологические проекты"

На участке между Комсомольской площадью и парком "Дубки" продолжается демонтаж старых трамвайных рельсов. Рабочие также убирают снег, чтобы не мешал дальнейшим работам.

Как рассказали в компании "Экологические проекты", к декабрю подрядчик уже разобрал около 60% путей на этом отрезке.

Напомним, ремонт начался 15 декабря. Из-за него временно не ходят трамваи №3 и №21. Они вернутся на маршрут после завершения работ.

Всего планируется заменить 8,3 километра трамвайных путей и полностью обновить контактную сеть.

Ремонт должен закончиться в ноябре 2026 года. Работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что транспортные карты начнут продавать в супермаркетах Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Ремонтные работы Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 14:07ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин
31 декабря 2025 11:43Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение
25 декабря 2025 15:33Трехсекционные трамваи вышли на нижегородские маршруты №6 и №7
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных