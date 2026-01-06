Мать зацепера, напавшего на водителя нижегородского трамвая, наказали

Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Происшествия

06 января 2026 18:38 Происшествия
Нижегородские полицейские привлекли к ответственности мать одного из подростков, устроивших опасную поездку на внешней части трамвая.

Напомним, инцидент произошёл 5 января на маршруте трамвая № 5, соединяющем площадь Лядова с Мызой. Двое 12-летних детей и 17-летний подросток зацепились снаружи за празднично украшенный трамвай и проехали на его внешней части от одной остановки до другой.

Когда водитель и один из пассажиров попытались задержать нарушителей, один из 12-летних подростков распылил перцовый баллончик прямо в лицо водителю. Мужчина получил химические ожоги глаз и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Нижнему Новгороду от 47-летнего водителя трамвая.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Один из несовершеннолетних был передан инспектору по делам несовершеннолетних.

В отношении матери 12-летнего подростка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ — "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

На данный момент полицейские продолжают мероприятия по установлению всех участников происшествия.

МВД Нападение Трамвай
