Мать зацепера, напавшего на водителя нижегородского трамвая, наказали

Нижегородские полицейские привлекли к ответственности мать одного из подростков, устроивших опасную поездку на внешней части трамвая.
Напомним, инцидент произошёл 5 января на маршруте трамвая № 5, соединяющем площадь Лядова с Мызой. Двое 12-летних детей и 17-летний подросток зацепились снаружи за празднично украшенный трамвай и проехали на его внешней части от одной остановки до другой.
Когда водитель и один из пассажиров попытались задержать нарушителей, один из 12-летних подростков распылил перцовый баллончик прямо в лицо водителю. Мужчина получил химические ожоги глаз и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Нижнему Новгороду от 47-летнего водителя трамвая.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Один из несовершеннолетних был передан инспектору по делам несовершеннолетних.
В отношении матери 12-летнего подростка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ — "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
На данный момент полицейские продолжают мероприятия по установлению всех участников происшествия.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+