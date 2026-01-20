Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Нормы содержания под стражей установят в нижегородских судах

20 января 2026 14:15 Общество
Нормы содержания под стражей установят в нижегородских судах

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируют определить требования, которым должны соответствовать помещения для временного содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судов. Соответствующий законопроект размещён на официальном сайте регионального Законодательного собрания.

Речь идёт о судебных участках мировых судей, где имеются специальные помещения для временного пребывания лиц, содержащихся под стражей. Для таких помещений планируется установить нормы площади на одного человека, а также требования к техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию.

Эти стандарты будет определять региональный орган власти, при этом они должны соответствовать положениям федерального законодательства.

Закон вступит в силу с 1 августа 2026 года.

Изменения в региональном праве связаны с недавними поправками на федеральном уровне. Так, в июле 2025 года в закон о содержании под стражей внесли новую статью. Согласно ей, в зданиях судов общей юрисдикции требования к условиям содержания определяет Судебный департамент при Верховном Суде России. А вот в случае с судебными участками мировых судей такие полномочия переданы регионам.

Ранее сообщалось, что сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали по подозрению во взятке.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных