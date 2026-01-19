Сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали за взятки Происшествия

Сотрудник исправительной колонии №20 Нижегородской области оказался под арестом по подозрению в коррупции. Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчине предъявлено обвинение по пункту 2 части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки.

Следствие полагает, что с 1 февраля по 31 декабря 2025 года сотрудник ГУФСИН неоднократно получал от одного из осуждённых денежные средства. Общая сумма взяток, по версии следствия, превысила 25 тысяч рублей.

За эти деньги фигурант, предположительно, проносил на территорию колонии запрещённые предметы, в том числе, мобильные телефоны, сим-карты и продукты питания.

16 января Лукояновский районный суд вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу. Мера пресечения избрана сроком на один месяц и 26 суток — до 14 марта 2026 года включительно.

