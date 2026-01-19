Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 января 2026 20:19Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить
19 января 2026 19:29Сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали за взятки
19 января 2026 18:50Гибель слесаря в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом
19 января 2026 17:29Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе "Сокол"
19 января 2026 17:12Щербак уволился из "Атомстройэкспорта", став фигурантом уголовного дела
19 января 2026 16:00Троих нижегородцев осудят за хищение 2,5 млн рублей у РЖД
19 января 2026 14:56Стройку в Павловском районе приостановили из-за нарушения миграционных правил
19 января 2026 14:33Озвучены подробности уголовного дела экс-замглавы Сарова Михаила Щербака
19 января 2026 09:37Подросток залез на поезд в нижегородском метро ради эффектного фото
19 января 2026 09:12Преступность в Нижегородской области снизилась на 2,4% в 2025 году
Происшествия

Сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали за взятки

19 января 2026 19:29 Происшествия
Сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали за взятки

Сотрудник исправительной колонии №20 Нижегородской области оказался под арестом по подозрению в коррупции. Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчине предъявлено обвинение по пункту 2 части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки.

Следствие полагает, что с 1 февраля по 31 декабря 2025 года сотрудник ГУФСИН неоднократно получал от одного из осуждённых денежные средства. Общая сумма взяток, по версии следствия, превысила 25 тысяч рублей.

За эти деньги фигурант, предположительно, проносил на территорию колонии запрещённые предметы, в том числе, мобильные телефоны, сим-карты и продукты питания.

16 января Лукояновский районный суд вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу. Мера пресечения избрана сроком на один месяц и 26 суток — до 14 марта 2026 года включительно. 

Ранее сообщалось, что заместителя руководителя нижегородской дорожно-строительной компании обвинили в получении взятки на 2,5 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд ФСИН
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 13:55Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля
29 декабря 2025 12:35Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года
17 декабря 2025 17:31Экс-сотруднице нижегородского Росреестра дали 9 лет за крупные взятки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных