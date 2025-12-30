Юрий Шалабаев высказался о коррупции в мэрии Нижнего Новгорода

Уголовное дело было возбуждено только в отношении одного сотрудника нижегородской мэрии в 2025 году. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава муниципалитета Юрий Шалабаев, имея в виду вице-мэра Сергея Егорова.
Арестованный по делу о многомиллионной взятке Илья Штокман не считается, поскольку обвинение ему было предъявлено уже после увольнения из администрации. При этом по факту Штокман перестал работать в мэрии еще в 2022 году, когда решил уйти добровольцем на СВО, подчеркнул Шалабаев.
Глава городской администрации отметил, что кадры для мэрии подбираются по своим компетенциям, с необходимым опытом работы. И непременно проходят антикоррупционную проверку. Кроме того, специалисты выясняют, проходили ли кандидаты обвиняемыми по какому-либо делу или являются ими на момент приема на работу.
"Если нет, то никаких оснований отказывать им нет", - заявил он.
Вдобавок ко всему, в мэрии ведется профилактическая работа: беседы, сдача деклараций и т.д. в целях недопущения коррупционных преступлений.
